 «Керувати областю — це не покладання квітів», — Сєнкевич не підтримує слова свого радника щодо керівника ОВА

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Головна Новини Політика 20:55, 28 серпня, 2026

«Керувати областю — це не покладання квітів», — Сєнкевич не підтримує слова свого радника щодо керівника ОВА

Олександр Сєнкевич відреагував на слова його радника щодо керівника ОВА. Фото: МикВістіОлександр Сєнкевич відреагував на слова його радника щодо керівника ОВА. Фото: МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич не підтримав висловлювання свого позаштатного радника Геннадія Задирка на адресу керівника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова, якого той закликав мобілізуватися та піти служити до ЗСУ.

Про це Олександр Сєнкевич сказав у коментарі «МикВісті».

Олександр Сєнкевич зазначив, що бачив публікацію свого радника, однак наголосив, що висловлювання Геннадія Задирка є його особистою позицією і не відображають позицію міського голови чи Миколаївської міської ради.

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— Геннадій Задирко — мій позаштатний радник з питань ветеранів. Саме в цій сфері я прислухаюся до його порад. Його висловлювання на інші теми, зокрема щодо мобілізації, є його особистою позицією і не є позицією міського голови чи міської ради, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він підкреслив, що кожен має право на власну думку, однак те, як саме звернувся до Георгія Решетілова Геннадій Задирко, мер не поділяє.

— Він має право на власну думку, як і будь-який громадянин. Водночас форму цієї публікації, зокрема особисті звернення Геннадія на адресу Георгія Решетілова, я не підтримую. Тому я б не ототожнював його слова з моєю позицією, — зазначив міський голова.

Водночас мер Миколаєва пояснив, що робота керівника прифронтової області напередодні прогнозовано складної зими — це більше, ніж публічні заходи, на кшталт покладання квітів.

— Керувати прифронтовою областю, особливо напередодні зими, — це не про покладання квітів. Це насамперед відповідальність перед людьми за забезпечення їхніх базових потреб: тепла, світла, води, безпеки, а також оперативне прийняття рішень про дії у відповідь на руйнування критичної інфраструктури після російських атак. Йдеться про речі, які люди відчувають щодня: тепло вдома, воду в кранах, швидке відновлення електропостачання після обстрілів. Саме на цьому, зокрема, і зосереджується керівництво області, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, 26 серпня радник Миколаївського міського голови Геннадій Задирко оприлюднив на своїй Facebook-сторінці допис, в якому він написав, що керівник обласної військової адміністрації Георгій Решетілов має мобілізуватися та піти воювати.

Зазначимо, що після переходу Віталія Кіма на роботу до уряду міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляв, що не очікує проблем у співпраці з новим керівником Миколаївської обласної військової адміністрації Георгієм Решетіловим.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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