 «Будь-які заяви сприймаю спокійно. Всі мають працювати на результат», — керівник ОВА Решетілов щодо закликів радника Сєнкевича

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Головна Новини Політика 21:45, 28 серпня, 2026

«Будь-які заяви сприймаю спокійно. Всі мають працювати на результат», — керівник ОВА Решетілов щодо закликів радника Сєнкевича

Георгій Решетілов очолив Миколаївську ОВА з 16 липня після призначення Віталія Кіма міністром у справах ветеранів;Георгій Решетілов очолив Миколаївську ОВА з 16 липня після призначення Віталія Кіма міністром у справах ветеранів. Фото: Миколаївська ОВА

Виконувач обовʼязків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов заявив, що не хоче давати оцінку заклику позаштатного радника міського голови Геннадія Задирка мобілізуватися і сприймає подібні заяви спокійно.

Про це Георгій Решетілов сказав у коментарі кореспондентці «МикВісті».

Він зазначив, що не хотів би коментувати заяви інших людей, оскільки наразі зосереджений на виконанні завдань із забезпечення життєдіяльності регіону.

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— Для мене сьогодні в пріоритеті — виконання покладених на мене завдань із забезпечення життєдіяльності регіону. Саме на це я і спрямовую свою увагу. Сприймаю будь-які заяви спокійно. Кожен має право на власну думку та бачення. Тому хотів би залишити це без персональних оцінок, — сказав Георгій Решетілов.

При цьому Георгій Решетілов вважає, що під час повномасштабної війни неправильно протиставляти між собою різні державні структури.

— На мою думку, неправильно протиставляти будь-які структури всередині країни, тим паче під час війни. Сьогодні всі мають працювати на спільний результат. Держава одночасно повинна забезпечувати оборону країни, підтримувати військових і забезпечувати життєдіяльність регіонів та населених пунктів, — пояснив керівник ОВА.

Георгій Решетілов окреслив основні завдання обласної військової адміністрації, серед яких — забезпечення життєдіяльності області, цивільного та соціального захисту населення, громадської безпеки, захисту критичної інфраструктури та реагування на надзвичайні ситуації. Крім того, додав він, Миколаївська ОВА виконує визначені законодавством завдання у сфері оборони та взаємодіє з військовими.

— Вважаю неправильним вступати в публічну полеміку чи переводити це питання в особисту площину, — резюмував він.

Нагадаємо, 26 серпня радник Миколаївського міського голови Геннадій Задирко оприлюднив на своїй Facebook-сторінці допис, в якому він написав, що керівник обласної військової адміністрації Георгій Решетілов має мобілізуватися та піти воювати.

Міський голова Олександр Сєнкевич коментуючи це, сказав, що не підтримує форму публікації свого радника та наголосив, що слова Задирка щодо мобілізації є його особистою позицією, а не позицією мера чи міської ради.

Зазначимо, що після переходу Віталія Кіма на роботу до уряду мер Олександр Сєнкевич заявляв, що не очікує проблем у співпраці з новим керівником Миколаївської обласної військової адміністрації Георгієм Решетіловим.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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