 У морі в Коблевому вибухнула міна: є загиблий та постраждалі

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Головна Новини Інциденти 10:52, 07 серпня, 2026

У морі в Коблевому вибухнула міна: є загиблий та постраждалі

У морі в Коблевому вибухнула міна. Ілюстративне фото: МикВістіУ морі в Коблевому вибухнула міна. Ілюстративне фото: МикВісті

У Коблевому в акваторії Чорного моря вибухнула міна. Внаслідок цього загинув чоловік, ще дві жінки отримали поранення.

Як повідомив виконуючий обовʼязки начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, інцидент стався сьогодні, 7 серпня.

За його словами, 45-річний чоловік, який перебував у воді, загинув. Ще дві жінки, які були на березі, отримали поранення. 47-річній постраждалій медики надали допомогу на місці, а 63-річну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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Зазначається, що місце, де стався вибух, було огороджене.

«І найстрашніше — цієї трагедії могло не статися.Ділянка була огороджена та позначена попередженнями про мінну небезпеку», — написав Геогрій Решетілов.

В ОВА нагадали, що купання в морі в межах Миколаївської області заборонене.

Раніше повідомлялося, що в Коблевому на Миколаївщині попри заборону на купання відпочивальники другий рік поспіль плавають у морі. Офіційно пляж закритий, проте люди у соцмережах розповідають, що проходять через базу відпочинку, яка відкрила доступ.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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