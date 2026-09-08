 Мінкульт не відповів Миколаєву щодо зруйнованого Адміралтейства — місто звернеться повторно

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Головна Новини Культура 13:45, 08 вересня, 2026

Мінкульт не відповів Миколаєву щодо зруйнованого Адміралтейства — місто звернеться повторно

Міністерство культури не відреагувало на звернення Миколаївської міської ради щодо консервації пошкодженої будівлі Адміралтейства.

Про це стало відомо під час апаратної наради Миколаївської міської ради 7 вересня, пишуть «МикВісті».

Заступник міського голови Анатолій Петров нагадав, що міська рада звернулася до «Укроборонпрому» щодо необхідності законсервувати будівлю. У відповідь там зазначили, що відповідальність лежить на балансоутримувачі — суднобудівному заводі. Влада також звернулась до Міністерства культури щодо вирішення питання консервації пам’ятки. Однак відповіді, за словами Анатолія Петрова, поки не отримали.

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— Також управлінням культури направлено лист до Мінкульту щодо вирішення питання консервування об’єкта культурно-історичної спадщини. На жаль, відповідь ми не отримали. Але паралельно управління культури спільно з громадською організацією «Агенція стійкості» виконали 3D-сканування для розроблення проєктно-кошторисної документації для подальшого виготовлення проєкту. Шукаємо фонди і організації, які могли б допомогти вирішити це питання, — сказав Анатолій Петров.

Також місто готує повторне звернення до АТ «Укроборонпром» та Міністерства культури.

Водночас нагадаємо, що нині суднобудівний завод перебуває у процедурі банкрутства. Справу про банкрутство заводу розглядає Господарський суд Миколаївської області. Станом на серпень 2026 року щодо підприємства триває процедура розпорядження майном.

Як відомо, адміністративна будівля «Миколаївського суднобудівного заводу» була пошкоджена внаслідок обстрілу Миколаєва 27 квітня 2023 року. Тоді Росія випустила по Миколаєву чотири ракети «Калібр», запустивши їх з акваторії Чорного моря. Журналістка «МикВісті» Олена Козубовська тоді опинилася під завалами після влучання російської ракети у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.

Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.

«МикВісті» опублікували фоторепортаж з місць прильотів.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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