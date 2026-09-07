На Миколаївщині за добу сталося 9 пожеж, одна людина постраждала
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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За минулу добу в Миколаївській області рятувальники загасили 9 пожеж. В одній із них постраждала жінка.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
У селі Дорошівка Вознесенського району загорівся сарай. Під час пожежі 46-річна власниця будівлі отримала термічний опік руки. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.
«Також займання господарчої будівлі ліквідували в Арбузинській ТГ, будівлі, що не експлуатується, — у Миколаєві. Пожежу легкового автомобіля ліквідували у Вознесенську», — йдеться в повідомленні.
Через атаки російських безпілотників рятувальники двічі гасили суху траву на відкритих територіях. Ще дві пожежі сухостою, очерету та сміття сталися у Миколаєві та Миколаївському районі.
Наразі з’ясовують причини виникнення пожеж.
В ДСНС зазначили, що до роботи залучили 40 рятувальників і 10 одиниць техніки. В одному з випадків пожежу допомагали гасити працівники місцевої пожежної охорони.
Раніше повідомлялося, що 5 вересня, та вночі 6 вересня на території Миколаївської області сталося 37 пожеж, зокрема внаслідок бойових дій.
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