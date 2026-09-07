 На Миколаївщині за добу сталося 9 пожеж, одна людина постраждала

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Головна Новини Інциденти 11:15, 07 вересня, 2026

На Миколаївщині за добу сталося 9 пожеж, одна людина постраждала

Пожежі у Миколаївській області 6 вересня. Фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області 6 вересня. Фото: ДСНС

За минулу добу в Миколаївській області рятувальники загасили 9 пожеж. В одній із них постраждала жінка.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

У селі Дорошівка Вознесенського району загорівся сарай. Під час пожежі 46-річна власниця будівлі отримала термічний опік руки. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

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«Також займання господарчої будівлі ліквідували в Арбузинській ТГ, будівлі, що не експлуатується, — у Миколаєві. Пожежу легкового автомобіля ліквідували у Вознесенську», — йдеться в повідомленні.

Через атаки російських безпілотників рятувальники двічі гасили суху траву на відкритих територіях. Ще дві пожежі сухостою, очерету та сміття сталися у Миколаєві та Миколаївському районі.

Наразі з’ясовують причини виникнення пожеж.

В ДСНС зазначили, що до роботи залучили 40 рятувальників і 10 одиниць техніки. В одному з випадків пожежу допомагали гасити працівники місцевої пожежної охорони.

Пожежі у Миколаївській області 6 вересня. Фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області 6 вересня. Фото: ДСНС
Пожежі у Миколаївській області 6 вересня. Фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області 6 вересня. Фото: ДСНС
Пожежі у Миколаївській області 6 вересня. Фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області 6 вересня. Фото: ДСНС
Пожежі у Миколаївській області 6 вересня. Фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області 6 вересня. Фото: ДСНС
Пожежі у Миколаївській області 6 вересня. Фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області 6 вересня. Фото: ДСНС

Раніше повідомлялося, що 5 вересня, та вночі 6 вересня на території Миколаївської області сталося 37 пожеж, зокрема внаслідок бойових дій.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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