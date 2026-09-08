У Миколаєві хочуть відновити бігові доріжки на стадіоні, пошкоджені обстрілом 4 роки тому

На Центральному міському стадіоні Миколаєва планують відновити щонайменше дві бігові доріжки, пошкоджені внаслідок російського обстрілу у 2022 році.

Міський голова Олександр Сєнкевич під час апаратної наради, 7 вересня, доручив комунальникам опрацювати можливість часткового ремонту, щоб ними можна було повноцінно користуватися, пишуть «МикВісті».

За його словами, нещодавно він відвідав Центральний стадіон та оглянув його стан. Місце влучання російської ракети припало безпосередньо на бігові доріжки. Пошкоджену ділянку засипали, однак повноцінного ремонту досі не провели.

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— Ви пам’ятаєте, місце прильоту потрапило в бігові доріжки, і там просто засипали його. І воно так стоїть, нічого не зроблено, — сказав міський голова.

Олександр Сєнкевич доручив КП «ЕЛУ автодоріг» спільно з управлінням спорту та директором Центрального стадіону опрацювати можливість відновлення хоча б двох доріжок.

— Подивіться, чи можемо ми там хоча б дві доріжки поремонтувати, щоб просто базово по них можна було бігати, — сказав він.

За словами міського голови, на стадіоні вже готові провести підготовчі роботи — зняти пошкоджене покриття та підготувати основу під подальший ремонт.

Бігові доріжки на Центральному стадіоні сильно пошкоджені. Фото: архів МикВісті

Бігові доріжки на Центральному стадіоні сильно пошкоджені. Фото: архів МикВісті Бігові доріжки на Центральному стадіоні сильно пошкоджені. Фото: архів МикВісті

Що передувало

Проблему стану бігових доріжок Центрального стадіону вже неодноразово порушували публічно. У травні депутати Миколаївської облради критикували стан об’єкта та показували фотографії пошкоджених доріжок. Тоді зазначалося, що після російського удару минуло майже чотири роки, однак повноцінного відновлення досі немає.

Директор Центрального міського стадіону В’ячеслав Місаренко раніше повідомляв, що доріжки потребують не просто заміни верхнього покриття, а комплексного ремонту — зокрема основи та геометрії відповідно до сучасних вимог легкої атлетики. За його словами, коштів на такі роботи наразі немає.

Раніше Олександр Сєнкевич також заявляв у 2023 році, що професійне облаштування бігових доріжок потребує майже 25 мільйонів гривень, тому міська влада не вважала доцільним спрямовувати такі кошти на цей об’єкт під час війни. Водночас він наголошував, що доріжки навколо центрального поля зрештою будуть відновлені.

Центральний стадіон зазнав значних пошкоджень після ракетного удару 28 червня 2022 року. Внаслідок влучання були пошкоджені, зокрема, бігові доріжки, трибуни та адміністративна будівля.

На стадіоні також шукають можливість встановити сонячні панелі

Олександр Сєнкевич також обговорив можливість встановлення сонячних панелей. За його словами, на об’єкті є велика площа даху, яка не затінена деревами, тому її можна використати для розміщення сонячної електростанції за підтримки донорів або міжнародних партнерів.

— Якщо в нас є якісь партнери, які готові нам поставити електроенергію, тобто сонце, вони можуть використовувати цей об’єкт, — зазначив міський голова.

Він також доручив звернути увагу на спорткомплекс «Зоря», який споживає значну кількість електроенергії, зокрема для підігріву басейна та забезпечення роботи комплексу.

За словами Олександра Сєнкевича, якщо місто знайде партнерів, готових реалізувати подібні проєкти, їм запропонують розглянути обидва спортивні об’єкти.