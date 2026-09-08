Миколаїв передасть ₴100 тис. області за проєкт реконструкції пологового №3, де хочуть створити перинатальний центр

Миколаїв передасть області субвенцію за проєкт реконструкції перинатального центру. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаїв розробив проєкт реконструкції пологового будинку №3. Але оскільки місто передало медзаклад області, то тепер не може сплатити підряднику. Тому планують передати близько 100 тисяч гривень субвенції області, щоб розрахуватися за виконані роботи.

Про це йшлося під час апаратної наради у виконкомі Миколаївської міськради 7 вересня, пишуть «МикВісті».

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що місто робило проєкт реконструкції пологового будинку №3 у Миколаєві. Місто передало його області.

— Організація, яка робила це проєктування, закінчила роботу. Гроші ми передбачили, але у зв'язку з тим, що ми передали цей об'єкт, ми вже не можемо заплатити їм за виконані роботи, — розповів мер.

Проєкт реконструкції перинатального центру, який презентували у 2024 році. Фото: Миколаївська міськрада

Тому у мерії бачать єдиний спосіб, як сплатити, — передати субвенцію області. Мер доручив директорці фінансового департаменту Миколаївської міськради Вірі Святелик підготувати проєкт рішення щодо передачі субвенції на сесії у вересні.

— Там скільки, 100 з чимось тисяч? Треба з ними розрахуватися: робота зроблена, проєкт дуже гарний, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він додав, що Миколаївська ОВА планує робити обласний перинатальний центр.

— У нас місто Миколаїв чи не єдиний обласний центр, в якому немає перинатального центру. Тому ідея передачі об'єкту цього була якраз в створення обласного перинатального центру на базі третього пологового будинку. Той ремонт, який ми там передбачили зробити і той проєкт, він якраз передбачає саме це, — повідомив мер.

Пологовий будинок №3, який Миколаїв передав області. Фото: Миколаївська ОВА Пологовий будинок №3, який Миколаїв передав області. Фото: Миколаївська ОВА

За його словами, планували зробити міський перинатальний центр, але цього не вдалося.

— На жаль, сьогоднішні умови роботи з Національною службою здоров'я не дозволяють нам цього робити. Тобто кількість пологів не дозволяє нам отримати необхідну кількість грошей для утримання цього об'єкта. Він може лише стати частиною обласної клінічної лікарні, — додав Олександр Сєнкевич.

Плани міста на перинатальний центр

У травні 2023 року начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай запевнила, що місто впевнено рухається до формування перинатального центру. З бюджету вже було виділено кошти для проведення першочергових робіт.

У грудні 2023 році міське управління охорони здоров'я розповідало, що у Миколаєві продовжуються роботи зі створення єдиного перинатального центру. З 2024 року там планували обладнати кабінет та встановити обладнання для проведення мамографічних обстежень жінкам.

Реклама

У Програмі економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, ухваленій на сесії облради 14 грудня 2023 року, йшлося про створення на базі пологового №3 перинатального центру вартістю 148 мільйонів гривень. Роботи планували на 2024-2027 роки.

У вересні 2024 року у Миколаєві визначили переможців конкурсу кращого проєкту реконструкції пологового будинку №3 в перинатальний центр. Перше зайняло підприємство з Києва, яке розробляло проєкт у співавторстві з благодійною норвезькою організацією «Arkitekter Uten Grenser».

Передача пологового №3 області

Нагадаємо, що у 2025 році медики пологового будинку №3 та ЛШМД Миколаєва кілька місяців не отримували зарплату. Затримку з виплатою зарплати медикам пов'язали з тим, договір з Національною службою здоров'я України уклали пізніше запланованої дати. У березні 2025 року борги погасили.

У січні 2026 року стало відомо, що пологовий будинок №3 не отримує достатнього фінансування від Національної служби здоров’я України через кризову демографічну ситуацію в місті. Заклад потребував дофінансування з міського бюджету.

Згодом депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про реорганізацію медичної мережі міста, що передбачає створення кластерної лікарні та передачу одного з пологових будинків у власність області.

9 квітня на сесії Миколаївської міської ради депутати погодили передачу пологового будинку №3 у власність області. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич говорив, що приєднання пологового до обласної лікарні потрібне, щоб зберегти колектив.

16 квітня депутати Миколаївської обласної ради погодили його прийняття у обласну власність. 28 травня Миколаївська облрада затвердила акт прийняття пологового будинку №3 до області як цілісного майнового комплексу. Депутати зменшили статутний капітал лікарні до 1 тисячі гривень.

У червні на екологічні комісії облради прозвучало, що у пологового будинку є борги. Попередньо, була названа сума 4 мільйони гривень.

18 червня Миколаївська обласна рада проголосувала за приєднання пологового будинку №3 до обласної клінічної лікарні. Крім того, депутати збільшили його статутний капітал до 5,5 мільйона гривень.

Тепер Миколаївська обласна рада має завершити реорганізацію пологового будинку №3. Для цього на найближчій сесії депутати мають закріпити майно закладу за обласною клінічною лікарнею та внести необхідні зміни до її статуту. На базі пологового будинку планують створити філію «Перинатальний центр».