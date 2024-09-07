Проєкт реконструкції пологового будинку в Миколаєві: конкурс виграли київські фахівці у співавторстві з норвезькими благодійниками
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- Аліса Мелік-Адамян
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13:45, 07 вересня, 2024
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У Миколаєві визначили переможців конкурсу кращого проєкту реконструкції пологового будинку №3 в перинатальний центр.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
За результатами було обрано трьох переможців конкурсу. Перше зайняло підприємство з Києва, яке розробляло проєкт у співавторстві з благодійною норвезькою організацією «Arkitekter Uten Grenser».
Друге і третє місце зайняли авторські колективи з Миколаєва та Харкова відповідно. В міськраді зазначають, що автор/авторський колектив, якому присуджено першу премію конкурсу, отримує право на подальше розроблення проєктної документації на будівництво.
— Концепціями учасників, що посіли премійовані місця, передбачений багатофукціональний та раціональний простір майбутнього перинатального центру з логічною організацією відділень та необхідним розділенням шляхів, що відповідають будівельним та медичним нормам, — повідомили у мерії.
Нагадаємо, що реєстрацію на участь в архітектурному конкурсі на кращий проєкт реконструкції пологового будинку було оголошено ще в березні 2024 року.