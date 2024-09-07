Проєкт реконструйованого перинатального центру, фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві визначили переможців конкурсу кращого проєкту реконструкції пологового будинку №3 в перинатальний центр.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

За результатами було обрано трьох переможців конкурсу. Перше зайняло підприємство з Києва, яке розробляло проєкт у співавторстві з благодійною норвезькою організацією «Arkitekter Uten Grenser».

Друге і третє місце зайняли авторські колективи з Миколаєва та Харкова відповідно. В міськраді зазначають, що автор/авторський колектив, якому присуджено першу премію конкурсу, отримує право на подальше розроблення проєктної документації на будівництво.

Проєкт реконструйованого перинатального центру, фото: Миколаївська міська рада Проєкт реконструйованого перинатального центру, фото: Миколаївська міська рада Проєкт реконструйованого перинатального центру, фото: Миколаївська міська рада

— Концепціями учасників, що посіли премійовані місця, передбачений багатофукціональний та раціональний простір майбутнього перинатального центру з логічною організацією відділень та необхідним розділенням шляхів, що відповідають будівельним та медичним нормам, — повідомили у мерії.

Нагадаємо, що реєстрацію на участь в архітектурному конкурсі на кращий проєкт реконструкції пологового будинку було оголошено ще в березні 2024 року.