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Проєкт реконструкції пологового будинку в Миколаєві: конкурс виграли київські фахівці у співавторстві з норвезькими благодійниками

Проєкт реконструйованого перинатального центру, фото: Миколаївська міська радаПроєкт реконструйованого перинатального центру, фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві визначили переможців конкурсу кращого проєкту реконструкції пологового будинку №3 в перинатальний центр.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

За результатами було обрано трьох переможців конкурсу. Перше зайняло підприємство з Києва, яке розробляло проєкт у співавторстві з благодійною норвезькою організацією «Arkitekter Uten Grenser».

Друге і третє місце зайняли авторські колективи з Миколаєва та Харкова відповідно. В міськраді зазначають, що автор/авторський колектив, якому присуджено першу премію конкурсу, отримує право на подальше розроблення проєктної документації на будівництво.

Проєкт реконструйованого перинатального центру, фото: Миколаївська міська радаПроєкт реконструйованого перинатального центру, фото: Миколаївська міська рада
Проєкт реконструйованого перинатального центру, фото: Миколаївська міська радаПроєкт реконструйованого перинатального центру, фото: Миколаївська міська рада
Проєкт реконструйованого перинатального центру, фото: Миколаївська міська радаПроєкт реконструйованого перинатального центру, фото: Миколаївська міська рада

— Концепціями учасників, що посіли премійовані місця, передбачений багатофукціональний та раціональний простір майбутнього перинатального центру з логічною організацією відділень та необхідним розділенням шляхів, що відповідають будівельним та медичним нормам, — повідомили у мерії.

Нагадаємо, що реєстрацію на участь в архітектурному конкурсі на кращий проєкт реконструкції пологового будинку було оголошено ще в березні 2024 року.

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