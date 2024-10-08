Миколаївська міськрада планує виплатити ₴225 тис. переможцям конкурсу на кращий проєкт реконструкції пологового будинку №3

Проєкт реконструйованого перинатального центру, фото: Миколаївська міська рада

Переможцям всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію реконструкції пологового будинку №3 у Миколаєві хочуть виплатити грошову премію у розмірі 225 тисяч гривень.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що реєстрацію на участь в архітектурному конкурсі на кращий проєкт реконструкції пологового будинку було оголошено в березні 2024 року. На початку вересня у Миколаєві визначили переможців конкурсу. Перше місце зайняло підприємство з Києва, яке розробляло проєкт у співавторстві з благодійною норвезькою організацією «Arkitekter Uten Grenser». Друге і третє місце зайняли авторські колективи з Миколаєва та Харкова відповідно.

За призові місця учасникам збираються виплатити:

І місце — ФОП Лугерін Ігор Володимирович — 100 тисяч гривень;

ІІ місце — Догадова Людмила Володимирівна — 75 тисяч гривень;

ІІІ місце — Шихова Наталія Борисівна — 50 тисяч гривень.

Раніше в міськраді зазначили, що автор/авторський колектив, якому присуджено першу премію конкурсу, отримує право на подальше розроблення проєктної документації на будівництво.

Проєкт реконструйованого перинатального центру, фото: Миколаївська міська рада Проєкт реконструйованого перинатального центру, фото: Миколаївська міська рада Проєкт реконструйованого перинатального центру, фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що у Миколаєві на базі комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок №3» планують створити перинатальний центр вартістю 148 мільйонів гривень.

Також в Миколаєві працюють над створенням дитячого діагностичного центру, який передбачає собою заклад, де буде зібрано усе необхідне обладнання та спеціалісти для повного медичного обстеження дітей.