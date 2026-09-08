На Миколаївщині вдруге шукають підрядника для укриття в Михайлівському ліцеї: по передньому договору відкрита кримінальна справа

Михайлівський ліцей. Фото: google фото

На Миколаївщині вдруге шукають підрядника для будівництва протирадіаційного укриття для Михайлівського ліцею. По попередньому тендеру на 46,6 мільйонів гривень наразі відкрито кримінальну справу.

Про це свідчать дані закупівлі у системі Prozorro, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що про нагальну потребу будівництва укриття у ліцеї в селі Михайлівка батьки говорили ще у 2023 році. У школі тоді налічувалось 210 учнів.

У травні 2025 року відділ освіти Степівської сільради визначив підрядником будівництва укриття для Михайлівського ліцею ТОВ «Нікопольська-СТК». Закупівлю проводили в межах Плану України за програмою Ukraine Facility, яку фінансує Європейський Союз.

Територія Михайлівського ліцею. Фото з платформи Dream

У тендері взяли участь три компанії. Дві з них запропонували нижчі ціни, однак замовник відхилив обидві заявки, пояснивши це невідповідністю вимогам технічної специфікації.

У тендері взяли участь три компанії. Скриншот з системи Prozorro

У серпні 2025 року сторони уклали договір на 46,6 мільйона гривень. Більшу частину суми — 39,1 мільйона гривень — профінансували за рахунок субвенції з державного бюджету, яка надходить за кошти Європейського Союзу. Ще 7,5 мільйона гривень виділили з місцевого бюджету.

Проте укриття навчальний заклад не отримав. Підрядник розпочав роботи, але із січня 2026 року їх припинив. Це підтвердили представники технічного та авторського нагляду під час спільної наради.

Станом на кінець травня 2026 року укриття було готове лише частково. За фактично виконані роботи замовник заплатив 10,77 мільйона гривень, що становить 23,09% від загальної вартості договору. При цьому безпосередньо будівельні роботи виконали лише на 17,66% від запланованого обсягу.

Протокол № 155 щодо одностороннього розірвання (припинення) договору

У зв’язку з чим відділ освіти Степівської сільської ради в односторонньому порядку розірвав договір з 1 червня 2026 року.

До з’ясування обставин долучилися і правоохоронці, які 19 червня 2026 року провели обшук у службових приміщеннях Відділу освіти в Михайлівці. Під час обшуку вони вилучили документи, пов’язані з будівництвом укриття для місцевого ліцею. Про це свідчать дані з ухвали Вітовського районного суду.

Прокурор Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону звернувся до суду з клопотанням про арешт вилучених матеріалів. Суд його задовольнив, щоб зберегти документи як можливі речові докази.

Під арешт потрапили, зокрема, оригінал договору на будівництво, кошториси, акти виконаних робіт за вересень, жовтень і грудень 2025 року та лютий 2026 року, платіжні документи, рахунки, робочі блокноти з чорновими записами та листування щодо будівництва укриття.

Власникам документів заборонили ними користуватися та розпоряджатися. Досудове розслідування у справі триває.

Не дивлячись на це 4 вересня 2026 відділ освіти Степанівської сільської ради оголосив новий тендер на будівництво укриття в Михайлівському ліцеї з коригуванням. Очікувана вартість 52 мільйони 379 тисяч 462 гривень.

Скриншот нового оголошеного тендеру з системи Prozorro,

На 2026 рік на будівництво укриття передбачили 36,48 мільйона гривень. Із них 30,58 мільйона гривень мають надійти з державного бюджету, ще 5,9 мільйона гривень — із місцевого бюджету Степівської громади. Крім того, у документації вказали ще 26,37 мільйона гривень орієнтовного фінансування на 2027 рік — за рахунок державного, місцевого бюджетів або інших дозволених законом джерел.

Наразі учасники подають свої пропозиції після чого мають обрати переможця. Всі будівельні роботи мають виконати до 30 квітня 2027 року.

Нагадаємо, у травні 2026 року Новоодеська міська рада підтримала план оптимізації закладів освіти на 2026-2027 роки, в межах якого в Новій Одесі об'єднують школи та дитсадки, а деякі заклади ліквідують.