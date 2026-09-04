Снігурівський ліцей хочуть обладнати системою резервного живлення за ₴1,7 млн

Навчання учнів. Фото для ілюстрації з архіву МикВісті

Для Снігурівського ліцею планують придбати гібридну систему резервного електроживлення із системою накопичення електроенергії. Очікувана вартість закупівлі становить понад 1,7 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи Prozorro, пишуть «МикВісті».

Замовником закупівлі є Центр фінансово-господарського забезпечення закладів освіти Снігурівської міської ради. Йдеться про один комплект обладнання, який мають встановити у будівлі закладу освіти.

Вартість закупівлі без ПДВ 1 мільйон 780 тисяч 709 гривень. Однак передбачається на придбання з податками витратити 2,1 мільйона гривень. Основна частина фінансування — 2 мільйони 30 тисяч 8 гривень — передбачена за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на заходи із забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти. Ще 106 тисяч 843 гривні — це співфінансування з місцевого бюджету.

Згідно з технічним завданням, система має забезпечувати роботу ліцею у разі відключення електроенергії. Вона повинна накопичувати електроенергію, заряджати акумулятори та автоматично перемикатися між основним і резервним живленням.

Також обладнання має працювати разом із сонячними панелями, мати систему моніторингу та дозволяти контролювати рівень заряду акумуляторів і основні параметри роботи.

До складу системи мають увійти три трифазні гібридні інвертори загальною номінальною потужністю не менше 60 кВт та шість акумуляторів. Загальна ємність системи накопичення електроенергії має становити щонайменше 95 кВт·год. Передбачене використання акумуляторів типу LiFePO₄ або їхнього еквівалента.

Підрядник також має доставити та змонтувати обладнання, підключити його до електромережі ліцею, провести пусконалагоджувальні роботи, протестувати систему та ввести її в експлуатацію. Крім того, постачальник повинен навчити відповідальних працівників закладу користуватися системою.

Поставити та змонтувати систему планують до 15 листопада 2026 року. Гарантія на саму систему має становити п’ять років, а на роботи з її встановлення та налаштування — три роки.

Наразі закупівля на етапі подання пропозицій, після визначення переможця договір мають укласти з відповідним постачальником.

Нагадаємо, що Управління освіти Миколаєва оголосило два тендери на встановлення систем резервного живлення у 13 закладах освіти. Загальна очікувана вартість робіт — 1,7 мільйона гривень, гроші надає ЮНІСЕФ.

Також повідомлялось, що Миколаїв отримав чергову гуманітарну допомогу від уряду Німеччини. Акумуляторні системи та інвертори передали двом гуртожиткам, де проживають внутрішньо переміщені особи.