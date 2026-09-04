Уже три засідання міськради підлеглі Сєнкевича ігнорують його доручення прозвітувати щодо тендерів Електротрансу

Підлеглі мера Миколаєва вже три сесії не звітують щодо тендерів Електротрансу. Фото: архів МикВісті

У Миколаївській міській раді досі не заслухали звіт департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції щодо закупівлі кабелів електротрансом. Хоча мер Олександр Сєнкевич ще 30 липня доручив запросити представників департаменту та підприємства на наступну сесію.

Після цього міськрада вже провела три засідання — 6 серпня, 27 серпня та 1 вересня. Але депутати так і не почули звіту про перевірку закупівлі, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, 30 липня депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар від фракції «Пропозиція», під час сесії запропонував заслухати публічний звіт департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції після журналістського розслідування про закупівлю мідного кабелю «Миколаївелектротрансом».

Також депутат запропонував запросити директора підприємства Юрія Сметану, щоб він пояснив ситуацію із закупівлею кабелю.

Йшлося про договір на 3,86 мільйона гривень. Журналісти «Наших грошей» звернули увагу, що частину кабельної продукції підприємство планувало купити значно дорожче за ринкові ціни. За їхніми підрахунками, місто могло переплатити щонайменше 500 тисяч гривень.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич цю пропозицію підтримав і дав протокольне доручення запросити на наступну сесію керівників департаменту та «Миколаївелектротрансу».

Після розголосу Юрій Сметана заявив в коментарі «МикВісті», що підприємство розірве договір і проведе нову закупівлю. Проте станом на 4 вересня повторної закупівлі «Миколаївелектротранс» не оголосив.