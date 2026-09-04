 У селі на Миколаївщині діти не можуть дістатися до школи — влада не виділила автобус

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Головна Новини Самоврядування 14:31, 04 вересня, 2026

У селі на Миколаївщині діти не можуть дістатися до школи — влада не виділила автобус

Село Гребеники. Фото: Суспільне Миколаїв/Юлія ФілімонСело Гребеники. Фото: Суспільне Миколаїв/Юлія Філімон

У селі Гребеники Миколаївської області четверо школярів не можуть дістатися до ліцею в сусідній громаді, оскільки з початку навчального року їх перестали підвозити шкільним автобусом.

Про ситуацію розповіли місцеві посадовці та батьки учнів, йдеться у сюжеті «Суспільного».

У Гребениках немає свого ліцею, тому діти навчаються у сусідньому селі Бузьке — приблизно за сім кілометрів. Раніше їх туди возив шкільний транспорт, однак 1 вересня автобус не приїхав.

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Проблема виникла через те, що села належать до різних громад. Гребеники входять до Новоодеської громади, а Бузьке — до Сухоєланецької.

Голова Сухоєланецької громади Олександр Постика каже, що протягом п'яти років їхній транспорт возив дітей із Гребеників. Новоодеська громада компенсувала витрати на пальне та оплачувала роботу водія.

Однак торік Олександр Постика попередив Новоодеську громаду, що автобус більше не їздитиме цим маршрутом. Серед причин він називає додаткові витрати та поганий стан дороги, через яку вже доводилося ремонтувати транспорт.

«Нам накладно в плані фінансовому, накладно, дороги немає. Ми розбили маршрутку і ми її відремонтували», — каже Олександр Постика.

Новоодеська громада має свій транспорт, однак возити ним дітей на навчання до іншої громади не має права, каже Новоодеський міський голова Олександр Поляков.

«Ми можемо співпрацювати і навіть, як ми робили із Гребениками, з Сухоєланицькою громадою, навіть допомогти фінансово. Але возити у чужу громаду навчати дітей — це неправильно», — пояснив Олександр Поляков.

Водночас батьки не хочуть переводити дітей до іншого навчального закладу. Марина, чия дитина навчається в Бузькому, каже, що щодня самостійно возити її до ліцею не може.

«Мені директор школи сказав, що дітей возити не будуть: «Вирішуйте це питання». Вирішити я не можу. У мене є машина, але я не возитиму кожного дня. У мене машина для екстрених випадків. Дитина маленька», — розповіла вона.

Зараз підвезення до школи потребують четверо дітей із Гребеників. Водночас між Новоодеською та Сухоєланецькою громадами досі діє договір про співпрацю, який уклали у 2021 році.

За словами начальниці управління освіти Новоодеської міської ради Надії Молчановської, договір передбачає, що громада компенсує витрати на перевезення своїх школярів. Він діє до 31 грудня 2026 року.

«Ми намагалися двічі виходити на них, писати їм листи щодо продовження цієї співпраці, ми розуміємо, що економічно вигідніше для нашої громади продовжувати ці відносини. Але на сьогодні ніяких позитивних результатів немає», — сказала Надія Молчановська.

Нагадаємо, у Миколаївській області для підвезення учнів використовують 315 шкільних автобусів та ще 31 призначений для перевезення дітей на кріслах колісних. Водночас однією з проблем залишається нестача водіїв, яких наразі не можуть бронювати від мобілізації.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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