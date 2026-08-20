 На Миколаївщині є 315 шкільних автобусів, але бракує водіїв

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Головна Новини Суспільство 10:12, 20 серпня, 2026

На Миколаївщині є 315 шкільних автобусів, але бракує водіїв

Шкільний автобус у Миколаєві, серпень 2019 року, архівне фото «МикВісті»Шкільний автобус у Миколаєві, серпень 2019 року, архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області для підвезення учнів використовують 315 шкільних автобусів та ще 31 призначений для перевезення дітей на кріслах колісних. Водночас однією з проблем залишається нестача водіїв, яких наразі не можуть бронювати від мобілізації.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань освіти.

За словами директорки департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алли Веліховської, область постійно збирає інформацію про стан шкільного автопарку. За наявними даними, автобуси перебувають у робочому стані.

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Вона наголосила, що за організацію підвезення учнів відповідають засновники закладів освіти.

— Взагалі за засновник відповідає за підвезення дітей. Якщо створюється, наприклад, академічне ліцей в певній громаді, то ця громада вже далі проводить відповідну роботу для того, щоб учні підвозилися до них, — зазначає вона

За словами Алли Веліховської, наразі для громад уже закуплено 40 автобусів, однак кошти за них повністю сплатили лише 12 громад.

Область також планує придбати ще 12 спеціальних автобусів для закладів освіти обласного підпорядкування. Вони, зокрема, мають забезпечити підвезення учнів з особливими освітніми потребами.

При цьому громади можуть залучати різні джерела фінансування. За словами Алли Веліховської, окремі з них купували автобуси за підтримки спонсорів.

Водночас забезпеченість транспортом не вирішує питання підвезення учнів повністю. В області виникла проблема з водіями шкільних автобусів.

— У нас гірша сьогодні ситуація з водіями, тому що водії не бронюються. У деяких громадах водіям 72-73 роки. Є перкос. А є громади, де немає жодного водія. Автобуси є, а водіїв немає, — сказала Алла Веліховська.

Раніше повідомлялося, що шість громад Миколаївщини отримають спеціалізовані шкільні автобуси. Два з них — Миколаїв. Їх мають передати у комунальну власність громад. Загальна вартість автобусів становила майже 27 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році Миколаївській області виділять 19,7 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на придбання шкільних автобусів. Автобуси мали бути спеціально обладнані для перевезення маломобільних груп населення, мати місця для супроводжуючих та крісел колісних.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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