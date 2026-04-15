 Шкільні автобуси на Миколаївщині

Громади Миколаївщини готові співфінансувати закупівлю 12 шкільних автобусів

Шкільні автобуси, які отримали громади Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

У 2026 році управління освіти Миколаївщини мають змогу придбати 40 шкільних автобусів на умовах співфінансування. Поки виявили бажання закупити 12 автобусів.

Про це розповіла директорка департамент освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська на засіданні комісії з питань ЖКГ Миколаївської обласної ради 13 квітня, пишуть «МикВісті».

За її словами, ліміт на придбання автобусів встановлено на рівні 40 транспортних засобів за співфінансуванням 50% на 50%.

— Станом на 12 лютого маємо пропозицію на закупівлю 12 автобусів із 40, із підтвердженим співфінансуванням 50% на 50% від 9 органів управління освіти, це: Веснянська, Миколаївська, Єланецька, Врадієвська, Березнегуватсяка, Кривоозерська, Інгульська, Снігурівська та Куцурубська громади, — розповіла керівниця департаменту освіти.

Також є громади, які не спроможні оплатити половину вартості. Так, Софіївська громада просила купити автобус на умовах співфінансування 10% на 90% і Воскресенська на умовах 30 % на 70%.

Також за словами Алли Веліховської, Казанкіська селищна рада просила автобус на 14 місць, але такі транспортні засоби за законодавством не можуть обліковуватись, як шкільні автобуси.

— Ми звертались на Конгресі громад щоб дозволили підвід спеціальним транспортом менших габаритів. Поки що сервісні центри МВС не ставлять їх на облік, як шкільні автобуси, — зазначила вона.

Нагадаємо, що шість громад Миколаївщини отримають спеціалізовані шкільні автобуси. Два з них — Миколаїв. Їх мають передати у комунальну власність громад. Загальна вартість автобусів становила майже 27 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році Миколаївській області виділять 19,7 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на придбання шкільних автобусів. Автобуси мали бути спеціально обладнані для перевезення маломобільних груп населення, мати місця для супроводжуючих та крісел колісних.

