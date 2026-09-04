 На Миколаївщині мисливське господарство відмовилося від понад 7 тис. га угідь

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Головна Новини Суспільство 12:51, 04 вересня, 2026

На Миколаївщині мисливське господарство відмовилося від понад 7 тис. га угідь

На Миколаївщині ще одне мисливське господарство відмовилось від угідь. Фото: МикВістіНа Миколаївщині ще одне мисливське господарство відмовилось від угідь. Фото: МикВісті

На Миколаївщині мисливське товариство «Мисливців та рибалок Білоусівки» відмовилось від користування землею. Йдеться про земельні угіддя загальною площею понад 7,1 тисячі гектарів.

Відповідний проєкт рішення депутати мають розглянути на 38-й позачерговій сесії обласної ради.

Право користування угіддями площею 7158,2386 гектара товариство отримало у 2012 році. Вони розташовані на території колишньої Білоусівської сільської ради Вознесенського району, а за сучасним адміністративно-територіальним устроєм — у межах Дорошівської сільської ради.

Підставою для припинення права користування стала добровільна відмова самого товариства.

У разі ухвалення рішення Південне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства має припинити договір про умови ведення мисливського господарства та організувати охорону мисливських тварин на цій території.

Копія проєкту рішенняКопія проєкту рішення
Копія проєкту рішенняКопія проєкту рішення

Питання також обговорили на засіданні комісії облради з питань промислової політики та підприємництва. Членам комісії пояснили, що цей процес пов’язаний насамперед із завершенням строку дії договору у 2027 році.

Керівниця відділу мисливського господарства, полювання та рекреації Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Жанна Керницька зазначила, що торік вісім підприємств уже оформили право користування угіддями на новий термін. Наразі таких підприємств, за її оцінкою, залишилося близько 11.

За її словами, припинення права користування у цьому випадку є частиною процесу переоформлення мисливських угідь, а не передачею цієї території іншому користувачу.

Нагадаємо, у травні 2026-го на Миколаївщині ще одне мисливське господарство — «Мисливець і риболов» — відмовилось від угідь через неможливість належного ведення господарства. Перед тим, у квітні 2026-го, від користування угіддями площею понад 82 тисячі гектарів відмовились одразу два господарства — ТОВ «Мисливці Побужжя» та «Казанківське мисливсько-рибальське господарство».

Ще у січні 2026-го повідомлялося, що на Миколаївщині та Одещині кількість вовків, шакалів і лисиць у мисливських угіддях перевищила допустимі норми у 2,5 раза, тому диких хижаків вирішили відстрілювати.

Раніше, у вересні 2025-го, від користування своїми територіями відмовилися власники дев’яти мисливських угідь на Миколаївщині — аби переоформити документи та привести їх у відповідність до нових адмінмеж. А ще раніше, влітку 2025-го, ситуація була протилежною: депутати Миколаївської обласної ради, навпаки, передали у користування товариству «Мисливці Володимирівки» понад 8 тисяч гектарів угідь біля заповідного фонду на 15 років.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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