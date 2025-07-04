Товариству мисливців на Миколаївщині депутати передали у користування на 15 років угіддя біля заповідного фонду

На Миколаївщині передали понад 8 тисяч гектарів мисливських угідь у приватне користування. Фото: Shutterstock

Депутати Миколаївської обласної ради передали у користування понад 8 тисяч гектарів угідь товариству з обмеженою відповідальністю «Мисливці Володимирівки».

Відповідне рішення ухвалене під час позачергової онлайн-сесії 3 липня, пишуть «МикВісті».

Йдеться про угіддя, розташовані в Баштанському районі, на території Володимирівської та Березнегуватської громад, а також Врадіївської та Єланецької селищних рад. Ділянки передаються у користування з 5 липня 2025 року строком на 15 років — до 4 липня 2040 року включно.

Договір про умови ведення мисливського господарства буде укладено між ТОВ «Мисливці Володимирівки» та Державним агентством лісових ресурсів України відповідно до чинного законодавства із врахуванням особливостей природно-заповідного фонду.

Раніше повідомлялось, що у Баштанському та Миколаївському районах Миколаївської області створять три нових заповідники місцевого значення: ландшафтні заказники «Лук’янівський» та «Баратівка», а також ботанічну памʼятку природи «Каркас Миколи Леонтовича». Ці території отримали охоронний статус.