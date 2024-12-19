Депутати облради погодили створення трьох нових заповідників на Миколаївщині

Нові заповідники на Миколаївщині. Фото для ілюстрації з сайту wownature.in.ua

У Баштанському та Миколаївському районах Миколаївської області створять три нових заповідники місцевого значення: ландшафтні заказники «Лук’янівський» та «Баратівка», а також ботанічну памʼятку природи «Каркас Миколи Леонтовича». Ці території отримали охоронний статус.

Проєкти створення заказників затвердили депутати Миколаївської обласної ради на сесії 19 грудня, пишуть «МикВісті».

Начальниця управління екології та природних ресурсів Олександра Єфименко зазначила, що завдяки цьому рішенню відсоток природно-заповідного фонду області зросте до 3,18%.

— У зазначеному проєкті рішення ми пропонуємо затвердити проєкти створення ландшафтного заказника місцевого значення «Лук’янівський» площею 27,2 гектара, ботанічного заказника місцевого значення «Баратівка» площею 62,7 гектара та ботанічної памʼятки природи «Каркас Миколи Леонтовича» орієнтовною площею 0,01 гектара. Завдяки цьому рішенню ми зможемо збільшити наш відсоток природно-заповідного фонду до 3,18% по області, кількість об’єктів зросте до 161, а площа територій природно-заповідного фонду виросте на 89,58 гектара, — сказала вона.

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У проєкті рішення зазначається, що нові об’єкти розташовані на території Привільненської та Горохівської сільських громад Баштанського району, а також у межах міста Миколаєва. Власники та користувачі земель мають враховувати статус заповідних територій під час прийняття рішень щодо землекористування.

На територіях нових заповідників виявили понад 130 видів рослин. Деякі з них занесені до Червоної книги України.

— Метою впровадження природно-охоронних заходів є оголошення трьох територій природно-заповідного фонду місцевого значення у межах територій Баштанського та Миколаївського районів Миколаївської області. Прийняття рішення сприятиме збереженню унікальних та типових ландшафтів області, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, — зазначив голова Миколаївської облради Антон Табунщик.

Нагадаємо, що на розробку проєктів їх створення управління екології Миколаївської ОВА витратить майже 100 тисяч гривень, свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro. Відповідний договір 3 вересня 2024 року уклали з Національним природним парком «Бузький Гард».

Кліматична стратегія Миколаївщини

Нагадаємо, експерти проєкту Європейського союзу APENA 3 працюють над кліматичними стратегіями трьох пілотних областей України: Миколаївської, Івано-Франківської та Львівської. Ці області обрали у якості пілотних ще до повномасштабного російського вторгнення. Їм надають міжнародну технічну допомога з підготовки обласних стратегій з адаптації до зміни клімату. Зокрема, у серпні 2021 року при Миколаївській облдержадміністрації створили робочу групу з розробки стратегії адаптації області до зміни клімату в рамках проєкту APENA 3.

Ще у травні 2023 року вони презентували проміжні результати з оцінки вразливості секторів економіки до зміни клімату на прикладі Миколаївської області. Тоді йшлося, що зміни середньорічних температур в області перевищують загальносвітові показники. Виявилося, що ця тенденція прискорюється протягом останніх 30 років з більш частими та інтенсивними грозами, зливами та шквалами. Водночас, додали там, російська агресія ще більше підвищила ризики виникнення пожеж у степовій та інших частинах регіону.