У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 32-ої сесії. Фото: Миколаївська облрада

У четвер, 20 листопада, відбулося засідання тридцять другої сесії Миколаївської обласної ради, під час якого вперше використали систему голосування «Голос». 46 депутатів розглянули 5 питань порядку денного. Усі вони були опрацьовані на засіданнях постійних комісій та погодженні на Президії обласної ради.

Ключові питання, які підтримали депутати на засіданні:

Затвердили рішення, яке дозволяє Міністерству охорони здоров’я виконувати частину функцій замовника будівництва реконструкції Миколаївської обласної дитячої лікарні. Роботи проводитимуться у рамках проєкту «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» (HEAL Ukraine).

У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 32-ої сесії. Фото: Миколаївська облрада У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 32-ої сесії. Фото: Миколаївська облрада

У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 32-ої сесії. Фото: Миколаївська облрада У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 32-ої сесії. Фото: Миколаївська облрада

У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 32-ої сесії. Фото: Миколаївська облрада У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 32-ої сесії. Фото: Миколаївська облрада

— Це те питання, заради якого ми в першу чергу зібрали сесію. Ми залучаємо більше 160 мільйонів гривень на цей проєкт від Банку розвитку Ради Європи. МОЗ обиратиме підрядника, здійснюватиме координацію будівництва та нагляд за виконанням, виконуватиме повноваження замовника та платника виконання робіт, — зазначив голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

Підтримали рішення щодо надання дозволу Миколаївській обласній станції переливання крові відкрити новий КВЕД, що дозволить розширити перелік послуг, які заклад може надавати.

У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 32-ої сесії. Фото: Миколаївська облрада У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 32-ої сесії. Фото: Миколаївська облрада

У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 32-ої сесії. Фото: Миколаївська облрада У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 32-ої сесії. Фото: Миколаївська облрада

У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 32-ої сесії. Фото: Миколаївська облрада У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 32-ої сесії. Фото: Миколаївська облрада

Надали згоду на передачу майна на баланс військової частини. Також ухвалили рішення, за яким ПКВО «Фармація» передає транспортний засіб для потреб Степівської громади.

Переглянути запис засідання можна на YouTube-каналі Миколаївської обласної ради.