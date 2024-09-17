Мішково-Погорілівська ОТГ, архівне фото «МикВісті».

На території Миколаївської області планують створити чотири нових заповідника. Відповідні проєкти мають розробити до кінця 2024 року.

Про це під час брифінгу 17 вересня повідомила головна спеціалістка управління екології Миколаївської ОВА Марина Романенко, передає кореспондент «МикВісті».

Йдеться про створення ландшафтного заказника «Лук'янівський» та ботанічного заказника «Баратівка» у Баштанському районі, а також двох об'єктів у Миколаєві: парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Миколаївська обсерваторія» та ботанічної пам'ятки природи «Каркас Миколи Леонтовича».

Головна спеціалістка управління екології Миколаївської ОВА Марина Романенко, фото «МикВісті»

На розробку проєктів їх створення управління екології Миколаївської ОВА витратить майже 100 тисяч гривень, свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro. Відповідний договір 3 вересня 2024 року уклали з Національним природним парком «Бузький Гард». Підрядник має розробити чотири проєкта до 31 грудня 2024 року.

А далі питання створення нових заповідників панують винести на сесію обласної ради, пояснила Марина Романенко.

— Проєкт має містити обґрунтування, чим цінна ця територія, які допустимі види діяльності, які там доцільно встановити обмеження, а далі цей проєкт погоджується із власниками та користувачами земель. Очікується, що до кінця року ці матеріали будуть завершені, укомплектовані проєкти і питання в подальшому буде винесено на сесію обласної ради В цілому по Україні ми маємо збільшувати відсоток заповідних територій, і по Миколаївській област такожі. Зараз він у нас досить низький, але поступово рухаємося щодо його збільшення, – сказала Марина Романенко.

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Кліматична стратегія Миколаївщини

Нагадаємо, експерти проєкту Європейського союзу APENA 3 працюють над кліматичними стратегіями трьох пілотних областей України: Миколаївської, Івано-Франківської та Львівської. Ці області обрали у якості пілотних ще до повномасштабного російського вторгнення. Їм надають міжнародну технічну допомога з підготовки обласних стратегій з адаптації до зміни клімату. Зокрема, у серпні 2021 року при Миколаївській облдержадміністрації створили робочу групу з розробки стратегії адаптації області до зміни клімату в рамках проєкту APENA 3.

Ще у травні 2023 року вони презентували проміжні результати з оцінки вразливості секторів економіки до зміни клімату на прикладі Миколаївської області. Тоді йшлося, що зміни середньорічних температур в області перевищують загальносвітові показники. Виявилося, що ця тенденція прискорюється протягом останніх 30 років з більш частими та інтенсивними грозами, зливами та шквалами. Водночас, додали там, російська агресія ще більше підвищила ризики виникнення пожеж у степовій та інших частинах регіону.