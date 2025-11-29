Представники обласної ради відвідали Вільнозапорізьку громаду: у центрі уваги – ветерани, освіта та залучення грантів

У четвер, 27 листопада, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, його перший заступник, голова Ради ветеранів Ігор Щербина та секретар Ради ветеранів Вероніка Гнатюк з робочим візитом відвідали Вільнозапорізьку територіальну громаду. У межах візиту відкрили новий об’єкт енергетичної інфраструктури – сонячну електростанцію.

Також відбулася зустріч із ветеранською спільнотою громади, під час якої обговорили впровадження ветеранської політики на місцях, напрацювання дієвих рішень для підвищення її ефективності та визначення подальших практичних кроків у цьому напрямку.

«Безпосередній діалог між владою та громадами надзвичайно важливий, адже державна ветеранська політика не може бути ефективною без реального розуміння потреб ветеранів на місцях. Саме такі зустрічі дають можливість почути людей, побачити ситуацію зблизька та ухвалити рішення, що ґрунтуються не на припущеннях, а на реальних запитах», – зазначив Антон Табунщик.

Так, за словами Ігоря Щербини, пропозиції та ініціативи, які були озвучені представниками ветеранської спільноти під час діалогу, ляжуть в основу наступних завдань Ради ветеранів. Він також наголосив, що одним із уже реалізованих напрямів стала розробка Карти ветеранів при обласній раді, яку разом із Веронікою Гнатюк презентували громаді.

Під час візиту представники обласної ради також поклали квіти до Алеї Слави та хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв, які віддали життя за Україну.

Окрему увагу приділили освітнім закладам. Оглянули школи у Вільному Запоріжжі та Новополтавці, які потребують оновлення. Із керівництвом громади також обговорили необхідність посилення роботи із залучення грантів. Громада вже співпрацює з Агенцією регіонального розвитку Миколаївської області, проте залишаються питання, що потребують вирішення, серед яких – модернізація котельні у Новополтавській школі.

«Гранти – це реальний шанс зробити громаду сильнішою. Коли ми вкладаємо ресурси в освіту, ми створюємо умови, щоб діти росли у безпеці, комфорті та мали більше можливостей для розвитку», – наголосив голова обласної ради.

Представники обласної ради відвідали Вільнозапорізьку громаду: у центрі уваги – ветерани, освіта та залучення грантів. Фото: Миколаївська обласна рада

