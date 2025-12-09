  • вівторок

    9 грудня, 2025

  • 2.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 2.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Ірина Шабільянова розповіла про перспективи та виклики у сфері охорони здоров’я Миколаївщини

Ірина Шабільянова розповіла про перспективи та виклики у сфері охорони здоров’я Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВістіІрина Шабільянова розповіла про перспективи та виклики у сфері охорони здоров’я Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВісті

У ефірі програми «Діалог» на ТРК «МАРТ» голова постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей і гендерної рівності Ірина Шабільянова розповіла про рішення, ухвалені під час 32-ї сесії обласної ради, а також окреслила основні напрями розвитку медичної галузі області.

Реконструкція обласної дитячої лікарні.

Проєкт, розпочатий у 2021 році, був зупинений унаслідок повномасштабного вторгнення. Наразі його планують поетапно відновити за підтримки МОЗ та Світового банку, з пріоритетом оновлення хірургічного корпусу та облаштування укриттів.

Реорганізація станції переливання крові.

Депутатка зауважила, що рішення спрямоване на збереження закладу й розширення переліку медичних послуг.

Державні медичні програми.

Реклама

У 2025 році передбачено розширення фінансування програм для лікування серцево-судинних, ендокринних і неврологічних захворювань, а також напрямів стентування, ендопротезування та нейрохірургії. Окрему увагу приділили впровадженню безоплатних профілактичних оглядів для людей віком від 40 років, які передбачають базові обстеження без направлення сімейного лікаря.

Кластеризація закладів охорони здоров’я.

У межах змін в області визначено базові лікарні в Баштанці, Вознесенську, Первомайську та Южноукраїнську. Також медичні заклади Миколаєва проходитимуть об’єднання для збереження фінансування від НСЗУ.

— Усі ці рішення і зміни спрямовані на те, щоб система охорони здоров’я області працювала стабільно, була доступною для людей і відповідала сучасним викликам. Ми рухаємося крок за кроком, поєднуючи відновлення інфраструктури, розвиток послуг та підтримку медичних працівників, — зазначила Ірина Шабільянова.

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська обласна рада

Останні новини про: Медицина

До лікарень Миколаївщини доставили тисячу доз вакцини проти сказу: цього має вистачити на три місяці
На Миколаївщині за тиждень народилось 75 дітей, з них — одна двійня
На Миколаївщині зросла захворюваність на грип: за тиждень застудились понад 3,5 тис. пацієнтів
Реклама

Читайте також:

новини

Кейтеринг у школах Миколаєва: кашу варили на вулиці під дощем, а діти залишились без сніданку

Анна Гакман
новини

У Миколаєві виготовляють ялинкові кулі з мініатюрами місцевих будівель

Анна Гакман
новини

Нові водоочисні для Миколаєва обіцяють запустити з січня 2026 року — кошти на будівництво надала держава

Юлія Бойченко
новини

Цьогоріч інклюзивний пляж в Одесі відвідали 160 тис. людей

Анна Гакман
новини

«Ставити ялинку — не моя робота», — Любаров сказав, чому знов не займається організацією святкування Нового року в Миколаєві

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

На Миколаївщині зросла захворюваність на грип: за тиждень застудились понад 3,5 тис. пацієнтів
На Миколаївщині за тиждень народилось 75 дітей, з них — одна двійня
До лікарень Миколаївщини доставили тисячу доз вакцини проти сказу: цього має вистачити на три місяці

ЦІКАВЕ

У Миколаєві виготовляють ялинкові кулі з мініатюрами місцевих будівель

ПОГОДА

Дощ із мокрим снігом: якою буде погода на Миколаївщині завтра

2 години тому

Без світла по 14 годин: попередні графіки відключення на 9 грудня на Миколаївщині

Головне сьогодні