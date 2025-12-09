Ірина Шабільянова розповіла про перспективи та виклики у сфері охорони здоров’я Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВісті

У ефірі програми «Діалог» на ТРК «МАРТ» голова постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей і гендерної рівності Ірина Шабільянова розповіла про рішення, ухвалені під час 32-ї сесії обласної ради, а також окреслила основні напрями розвитку медичної галузі області.

Реконструкція обласної дитячої лікарні.

Проєкт, розпочатий у 2021 році, був зупинений унаслідок повномасштабного вторгнення. Наразі його планують поетапно відновити за підтримки МОЗ та Світового банку, з пріоритетом оновлення хірургічного корпусу та облаштування укриттів.

Реорганізація станції переливання крові.

Депутатка зауважила, що рішення спрямоване на збереження закладу й розширення переліку медичних послуг.

Державні медичні програми.

У 2025 році передбачено розширення фінансування програм для лікування серцево-судинних, ендокринних і неврологічних захворювань, а також напрямів стентування, ендопротезування та нейрохірургії. Окрему увагу приділили впровадженню безоплатних профілактичних оглядів для людей віком від 40 років, які передбачають базові обстеження без направлення сімейного лікаря.

Кластеризація закладів охорони здоров’я.

У межах змін в області визначено базові лікарні в Баштанці, Вознесенську, Первомайську та Южноукраїнську. Також медичні заклади Миколаєва проходитимуть об’єднання для збереження фінансування від НСЗУ.