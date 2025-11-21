Відбулась сесія Миколаївської облради: депутати вперше голосували через «Голос», а МОЗ взяло під контроль реконструкцію дитячої лікарні

У четвер, 20 листопада, Миколаївська обласна рада зібралася на 32-гу позачергову сесію. Головною особливістю засідання стало вперше використання системи онлайн-голосування «Голос». На порядку денному — ключові рішення щодо реконструкції обласної дитячої лікарні, оновлення роботи обласної станції переливання крові та передача майна територіальних громад на потреби оборони.

Пленарне засідання розпочалося хвилиною мовчання за загиблими героями.

— 1 тисяча 366 день країна-терорист продовжує атакувати об'єкти цивільної інфраструктури. Під масовими ворожими ударами ракет та бізполотників об'єкти енергетичної, газової, залізничної інфраструктури країни. Незважаючи на усі виклики, Сили оборони відбивають атаки ворога, захищають нашу рідну землю, — відкрив засідання голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

Пленарне засідання розпочалося хвилиною мовчання, скриншот з онлайн-трансляції сесії

Пленарне засідання вперше проходило з використанням електронної системи голосування «Голос». Антон Табунщик зазначив, що депутати отримали персональні дані для входу в систему, де можуть ознайомлюватися з проєктами рішень та голосувати.

Миколаївська обласна рада вперше застосувала нову систему онлайн-голосування «Голос», фото: Марія Дмитришена

— Враховуючи, що Миколаївська міська територіальна громада й надалі перебуває в зоні можливих бойових дій, з метою збереження життя та здоров’я депутатів обласної ради, доповідачів та працівників виконавчого апарату, ми проводимо пленарне засідання у форматі відеоконференції з використанням електронної системи онлайн-голосування «Голос». Звертаю вашу увагу, що це пленарне засідання відбувається із застосуванням онлайн-системи голосування. У міжсесійний період була проведена організаційна робота практично з кожним депутатом. Кожен із вас отримав особистий логін і пароль для входу до системи та подальшої роботи в ній, — пояснив Антон Табунщик.

Отже, на початку сесії зареєструвались 43 депутати, кворум було дотримано, що дозволило розпочати роботу пленарного засідання. Після цього пролунав державний гімн України.

На початку сесії зареєструвались 43 депутати, квором дотримано, скриншот з онлайн-трансляції сесії На початку сесії зареєструвались 43 депутати, квором дотримано, скриншот з онлайн-трансляції сесії

На порядку денному стояло кілька ключових питань:

Покладання функцій замовника будівництва на Міністерство охорони здоров’я, зокрема для першої черги реконструкції обласної дитячої лікарні;

Надання дозволу Миколаївській обласній станції переливання крові на внесення змін до КВЕД 86.90 для роботи банку крові;

Передача окремого майна територіальних громад у державну власність для потреб оборони.

Безоплатна передача майна територіальних громад у комунальну власність Степівської сільської громади.

На початку засідання депутатка Миколаївської обласної ради Тетяна Демченко вкотре наголосила на «катастрофічному» стані доріг у Єланецькій громаді. За її словами, мешканці громади фактично відрізані від зовнішнього світу, а проїзд неможливий навіть для швидкої допомоги.

— Я вношу пропозицію на найближчу сесію обласної ради заслухати звіт про виконання нашого рішення, ухваленого майже півроку тому, на початку липня, щодо забезпечення проїзду трасою Р-55. Прошу розглянути це питання сесійно та поінформувати депутатів і жителів області про заходи, які вживає влада. Ситуація сьогодні катастрофічна: люди з Єланця відрізані з усіх чотирьох сторін від зовнішнього світу. Проїзд трасою неможливий ні для швидкої допомоги, ні для жителів. Звертаюся до керівників обласного, районного та селищного рівнів: шановні, не тільки премії отримувати, давайте ж ми все-таки подивимося на те, що проїзду немає. Людям немає змоги як робити елементарні речі, — сказала вона.

Своєю чергою, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик відповів, що питання буде опрацьовано під час формування порядку денного наступної сесії, яка відбудеться наприкінці грудня.

Виступ депутатки Миколаївської обласної ради Тетяни Демченко, скриншот з онлайн-трансляції

Одним із основних питань стало покладання функцій замовника будівництва реконструкції поліклінічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні на Міністерство охорони здоров’я України в рамках проєкту «Зміцнення системи охорони здоров'я і збереження життя Heal Ukraine» за кошти Світового банку.

— Управління охорони здоров'я підготувало проєкт реконструкції обласної дитячої клінічної лікарні, а саме йде мова про першу чергу — поліклінічне відділення, яке реалізується в рамках проєкту «Зміцнення системи охорони здоров'я і збереження життя Heal Ukraine». В рамках цього проєкту, часткова функція відбору підрядника для виконання цих робіт полягає на Міністерство охорони здоров'я, як основного представника, який реалізує цей проєкт. Фактично кошти, за які буде реалізованим цей проєкт — це кошти Світового банку. Тому дуже прошу вас підтримати цей проєкт в рамках покладання функції замовника на Міністерство охорони здоров'я. Реалізація проєкту складає два роки. В рамках цього проєкту власність залишається за обласною радою, — розповіла начальниця управління охорони здоровʼя Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко.

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик додав, що частина функцій замовника будівництва, зокрема контроль і відбір підрядника, покладена на Міністерство охорони здоров’я відповідно до вимог Світового банку.

Депутати підтримали це рішення одноголосно – 44 «за».

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик та начальниця управління охорони здоровʼя Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко, скриншот з онлайн-трансляції

Наступним на порядку денному позачергової сесії стало питання про дозвіл для комунального некомерційного підприємства «Миколаївська обласна станція переливання крові» внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Йдеться про оновлення виду діяльності за КВЕД 86.90, що дозволить установі офіційно працювати у розширеному функціоналі відповідно до нових вимог.

— З'явилася постанова Кабінету міністрів №254 від 7 березня 2025 року та наказ Міністерства охорони здоров'я №763, який повністю змінює процес заготівлі компонентів крові для наших лікувальних закладів, а також для Збройних сил України. Тепер, згідно цих нормативних правових документів, єдиним підприємством, яке має право згідно отриманої ліцензії заготовляти компонентів крові, є наша станція переливання крові. Цей закон забороняє заготовляти компоненти крові в структурних підрозділях, які раніше були в складі наших лікувальних закладів, — пояснила начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко.

«За» проголосували 44 депутати, двоє не брали участі у голосуванні.

Проєкт підтримали 44 депутати, скриншот з онлайн-трансляції сесії Проєкт підтримали 44 депутати, скриншот з онлайн-трансляції сесії

Одним із фінальних рішень позачергової сесії стало питання підтримки українських військових.

Заступник начальника управління з питань оборонної та мобілізаційної роботи апарату обласної військової адміністрації, начальник відділу з питань оборонної роботи Роман Фісун виступив із пропозицією передати безоплатно майно, придбане за кошти обласного бюджету, у державну власність — до сфери управління Міністерства оборони України, з подальшим закріпленням на балансі військової частини А7052.

— Проєкт рішення передбачає безоплатну передачу майна, придбаного за обласною програмою «Територіальна оборона Миколаївської області» на 2022–2026 роки, на баланс військової частини А7052 — це 123-тя окрема бригада тероборони. Коротко – це засоби радіоелектронної боротьби. На цей час зазначене майно передано згідно з договором відповідального зберігання з правом користування військової частини А7252, — пояснив він.

Роман Фісун виступив із пропозицією передати на баланс військової частини засоби радіоелектронної боротьби, скриншот з онлайн-трансляції сесії

Оскільки від депутатів не надійшло запитань чи пропозицій, голова сесії виніс документ на голосування.

У результаті: 43 депутати проголосували «за», рішення ухвалено.

Останнім питанням порядку денного стало надання згоди на безоплатну передачу автомобіля зі спільної власності територіальних громад області у комунальну власність Степівської сільської територіальної громади.

Йдеться про легковий автомобіль 2004 року випуску, який перебуває на балансі підприємства ПКВО «Фармація». Як зазначив Антон Табунщик, транспортний засіб не використовується підприємством, тоді як Степівська громада офіційно звернулася з проханням про можливість його передачі.

Проєкт рішення був попередньо розглянутий та погоджений чотирма постійними комісіями обласної ради. За його ухвалення депутати також проголосували без обговорення – «за» — 44 депутати.

Після розгляду всіх проєктів рішень голова обласної ради оголосив 32-у позачергову сесію закритою.

