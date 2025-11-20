Демченко вчергове просить відремонтувати дороги у Єланці: «Люди відрізані з усіх чотирьох сторін»

Тетяна Демченко вкотре заявила про «катастрофічний» стані доріг у Єланецькій громаді, ілюстраційне фото: Reuters

Депутатка Миколаївської обласної ради Тетяна Демченко вкотре заявила про «катастрофічний» стані доріг у Єланецькій громаді.

Про це вона сказала сьогодні, 20 листопада, на 32-й позачерговій сесії обласної ради восьмого скликання, пишуть «МикВісті».

За її словами, мешканці Єланецької громади фактично відрізані від зовнішнього світу, і проїзд неможливий навіть для швидкої допомоги.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Я вношу пропозицію на найближчу сесію обласної ради заслухати звіт про виконання нашого рішення, ухваленого майже півроку тому, на початку липня, щодо забезпечення проїзду трасою Р-55. Прошу розглянути це питання сесійно та поінформувати депутатів і жителів області про заходи, які вживає влада. Ситуація сьогодні катастрофічна: люди з Єланця відрізані з усіх чотирьох сторін від зовнішнього світу. Проїзд трасою неможливий ні для швидкої допомоги, ні для жителів. Звертаюся до керівників обласного, районного та селищного рівнів: шановні, не тільки премії отримувати, давайте ж ми все-таки подивимося на те, що проїзду немає. Людям немає змоги як робити елементарні речі, — сказала вона.

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик відповів, що питання буде опрацьовано під час формування порядку денного наступної сесії, яка відбудеться наприкінці грудня.

Чи вирішують проблему автомобільних доріг у Єланці?

Нагадаємо, ще у червні 2017 року із загальної суми на експлуатаційне утримання автодоріг «Арбузинка — Єланець — Нова Одеса» та «Улянівка — Миколаїв» знали майже 11 мільйонів гривень. Тоді такий крок, як стверджували в ОВА, потрібен був для того, щоб отримати з держбюджету 101,9 мільйона гривень на ремонт траси Н-11 «Дніпро — Миколаїв».

У лютому 2018 року у селі Возсіятське люди блокували дорогу через її аварійний стан.

Згодом мешканці села Водяно-Лоріно Єланецького району 15 лютого 2018 року перекрили рух транспорту на ділянці траси Н-14 «Миколаїв — Кропивницький». Тоді начальник управління інфраструктури Миколаївської ОДА Андрій Максименко пообіцяв вирівняти та підсипати дорогу грейдером.

Пізніше депутат Миколаївської обласної ради, голова фракції «Нова держава» Тетяна Демченко назвала «верхом непорядності та цинізму» заяву начальника управління інфраструктури Миколаївської ОДА Андрія Максименка, оскільки він спочатку пообіцяв мешканцям Єланецького району, що роботи з ремонту траси «Миколаїв — Кропивницький», а потім заявив про намір перерозподілити вже виділені з бюджету 300 мільйонів на інші об'єкти.

У цей же час жителі села Восіятське перекрили трасу державного значення Миколаїв-Кропивницький, у районі було ускладнено рух, утворилася пробка з вантажівок протяжністю 10 кілометрів. Протестувальники вимагали приїзду Володимира Гройсмана. Як повідомлялося, депутат Демченко не переконала колег проводити виїзну комісію у Восіятському, де страйкують люди, і вирушила туди сама.

У вересні 2020 року депутатка Миколаївської обласної ради Тетяна Демченко звернулась до тодішнього голови Миколаївської ОДА Олександра Стадника, голови Єланецької РДА Наталії Гайчової та голови Єланецької райради Василя Богданцева із проханням покращити транспортне сполучення до Єланця. Зокрема, вона зазначила, що траса Р-55 Веселиново-Вознесенськ-Новий Буг «розбита вщент великотонажним транзитним транспортом та транспортом дорожніх підрядних організацій, які цілодобово возять будівельні матеріали на будівництво Кіровоградської траси». Щодо траси Т-15-10 Нова Одеса-Єланець, крім того, що «вкрай зруйнована — заросла хащами, чагарниками, утворивши суцільний «тунель», проїзд по ній практично неможливий.

Крім того, вона також зазначила, що траса О-15-10-02 Єланець — Малодворянка — Ольгополь, розбита вщент. «Ця дорога вкрай важлива для жителів половини Єланецького району, які не можуть добиратися до райцентру по дорозі від Возсіятського до Єланця в осінньо-зимовий або дощовий період через її жахливий стан», додала Демченко.

Зазначимо, що у серпні 2023 року служба відновлення Миколаївської області планувала відремонтувати автодорогу «Арбузинка — Єланець — Нова Одеса» за понад 160 мільйонів гривень.

До 30 червня 2024 року підрядник повинен був виконати усі роботи, а саме: планування узбіч механізовано, холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, улаштування вирівнювальних шарів, а також улаштування горизонтальної дорожньої розмітки.

У серпні 2024 року Тетяна Демченко вчергове заявила про необхідність відремонтувати дороги у Єланецькій громаді.

Цьогоріч стало відомо, що у Миколаївській області у 2025 році не передбачено коштів на ремонт місцевих доріг — всі гроші дорожнього фонду спрямовані на оборону.