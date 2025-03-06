У бюджеті немає коштів на ремонт доріг на Миколаївщині: всі ресурси направлені на оборону

Відремонтована дорога у Корабельному районі Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області у 2025 році не передбачено коштів на ремонт місцевих доріг — всі гроші дорожнього фонду спрямовані на оборону.

Про це повідомили в управлінні інфраструктури Миколаївської ОВА у відповідь на запит «МикВісті».

У запиті до обласної адміністрації йшлося про О15-11-14 (Дніпро-Миколаїв, с. Миролюбове) та Т-15-06 (Миколаїв-Доманівка-Берізки, с. Мостове) — дороги, які перебувають у незадовільному стані та потребують як мінімум поточного ремонту.

Миролюбове (О15-11-14): Через численні ями та тріщини місцеві жителі змушені чекати на маршрутку лише два рази на тиждень, а швидка допомога не завжди встигає доїхати вчасно. Мешканці намагались самотужки засипати ями камінням, однак такого ремонту вистачало ненадовго.

Так сьогодні виглядає дорога біля села Миролюбове. Фото «МикВісті» надали місцеві мешканці Так сьогодні виглядає дорога біля села Миролюбове. Фото «МикВісті» надали місцеві мешканці

Мостове (Т-15-06): Через глибокі ями швидка допомога долає 25-кілометрову відстань до села понад півтори години. Місцеві жителі звертаються до влади з проханням відремонтувати дорогу ще з 2016 року. У теплий період навіть сполучення з прилеглими лікарнями залишається ускладненим.

Стан дороги Т-15-06 влітку 2023 року. Фото «МикВісті» надіслали місцеві жителі. Стан дороги Т-15-06 влітку 2023 року. Фото «МикВісті» надіслали місцеві жителі.

В управлінні інфраструктури зазначили, що на ремонт цих доріг державним бюджетом України не передбачено фінансування. Однак питання можуть переглянути, якщо надійде додаткове фінансування від міжнародних донорів чи країн-партнерів України.

«Водночас, враховуючи стан дорожнього покриття та розуміючи необхідність забезпечення безперебійного та безпечного транспортного сполучення автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, в разі надходження додаткового фінансового ресурсу від міжнародних фінансових організацій чи урядів країн-партнерів України, управлінням інфраструктури Миколаївської обласної військової адміністрації буде розглянуто питання щодо включення зазначеної ділянки дороги до плану робіт на 2025 рік», — зазначено у документі.

Також Воскресенській територіальній громаді запропоновано розглянути можливість співфінансування робіт для виконання першочергових робіт.

Відповідь управління інфраструктури Миколаївської ОВА щодо фінансування ремонту доріг на інформаційний запит «МикВісті» Відповідь управління інфраструктури Миколаївської ОВА щодо фінансування ремонту доріг на інформаційний запит «МикВісті»

Щодо найбільш аварійних доріг, які потребують термінового ремонту, в управлінні зазначили, що такої інформації наразі немає. Для уточнення планів ремонту доріг державного значення рекомендують звертатися до Служби автомобільних доріг у Миколаївській області.

Нагадаємо, що у 2024 році у державному бюджеті також не передбачено коштів на ремонт та утримання місцевих доріг Миколаївщини. Тоді начальник управління інфраструктури Миколаївської ОВА Сергій Сікорський заявив, що одним із головних пріоритетів роботи управління стане пошук і залучення всіх можливих джерел фінансування для утримання та ремонту місцевих доріг.

Крім того, у 2025 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує завершити ремонт п’яти мостів, роботи на яких тривають. Ще сім мостів потребують ремонту протягом цього року.