Жителі Миролюбового на Миколаївщині просять відремонтувати дорогу до села: «Маршрутка від нас майже відмовилася»

Жителі села Миролюбове на Миколаївщині, що розташоване на трасі O151114 Дніпро-Миколаїв, скаржаться на поганий стан дороги. Через численні вибоїни та тріщини маршрутка курсує лише двічі на тиждень, а швидка допомога доїжджає із затримками.

З таким повідомленням жителі Миролюбового звернулися до редакції «МикВісті».

За словами місцевого жителя Олексія Бреславського, стан дороги продовжує погіршуватися. Він розповів, що мешканці села неодноразово намагалися самостійно підлатати дорогу, засипати ями камінням, але такого «ремонту» вистачає ненадовго.

— Ми її трохи підлатали своїми силами, жителі села засипали ями як могли, бо зима скоро, а дорога розбита. Хоч і підсипали, але фури все вибивають, — розповів чоловік.

Так сьогодні виглядає дорога біля села Миролюбове. Фото надали місцеві мешканці Так сьогодні виглядає дорога біля села Миролюбове. Фото надали місцеві мешканці

Він зазначив, що місцева громада зверталася до представників обласної влади, проте там відповіли, що цьогоріч фінансування на ремонт дороги не передбачено. Жителі села сподіваються, що кошти знайдуть наступного року.

— Дорога обласного значення, але нам кажуть, що немає коштів, щоб цьогоріч її відремонтувати. Тому ми сподіваємося, що на наступний рік хоч виділять кошти, — додав Олексій Бреславський.

Через стан дороги село фактично втратило регулярне сполучення з Миколаєвом. Маршрутки відмовляються їздити, і тепер вони курсують лише двічі на тиждень. За словами місцевих жителів, для багатьох мешканців це єдина можливість дістатися до міста, і така ситуація створює значні труднощі, особливо для тих, кому потрібна медична допомога.

— Маршрутка від нас вже майже відмовилася, курсує лише два рази на тиждень. Вже й швидка вчасно не може дістатися, їдуть дуже довго, а це впливає на якість надання медичних послуг, — розповів Олексій Бреславський.

Дорога О151114 Дніпро-Миколаїв. Фото надали жителі села Миролюбове Дорога О151114 Дніпро-Миколаїв. Фото надали жителі села Миролюбове

Жителі села згадують, що дорогу ремонтували ще до повномасштабної війни, тоді зробили ямковий ремонт на декількох кілометрах. Однак деякий час Миролюбове знаходилося під окупацією російських військ, тоді, за словами місцевих, стан дороги значно погіршився через пересування важкої військової техніки.

— Дорогу дуже давно ремонтували, точно не скажу, але до війни десь за 5 років у нас був ямковий ремонт. А коли ми були в окупації, то по дорозі і танки їздили, важка техніка, і це ще погіршило стан, — зазначили мешканці села.

В управлінні інфраструктури Миколаївської ОВА «МикВісті» підтвердили, що фінансування на ремонт цієї ділянки дороги поки що відсутнє. Директор управління Сергій Сікорський зазначив, що питання її відновлення можуть розглянути наступного року, за умови надходження коштів.

— На цей час відсутнє фінансування для проведення ремонтних робіт по вказаній дорозі. У разі надходження фінансування у 2025 році буде розглянуто можливість виконання дорожніх робіт, — повідомив він.

Дорога О151114 Дніпро-Миколаїв. Фото надали жителі села Миролюбове Дорога О151114 Дніпро-Миколаїв. Фото надали жителі села Миролюбове

Зазначимо, що балансоутримувачем дороги є «Агенція місцевих доріг у Миколаївській області». Раніше, у червні 2024 року, заступник директора підприємства Олександр Стеценко розповів, що у 2021 році було відремонтовано 5 із 19 кілометрів дороги. Решта 12 кілометрів залишаються у критичному стані, а для капітального ремонту необхідно від 30 до 40 мільйонів гривень.

Також нещодавно мешканці села Миролюбове поскаржилися на обслуговування у виїзному відділені «УкрПошти». За словами жителів, після закриття стаціонарного відділення у 2023 році, виїзне відділення приїжджає лише двічі на тиждень і працює всього три години.