Миколаївська облрада вперше використала систему онлайн-голосування «Голос» на позачерговій сесії
14:36, 20 листопада, 2025
Миколаївська обласна рада вперше використала нову систему онлайн-голосування «Голос» під час 32-ї позачергової сесії восьмого скликання.
Про це стало відомо сьогодні, 20 листопада, під час пленарного засідання, пишуть «МикВісті».
Як відомо, нещодавно Миколаївська обласна рада почала тестувати нову систему онлайн-голосування «Голос» на засіданнях депутатських комісій.
Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик зазначив, що депутати отримали персональні дані для входу в систему, де можуть ознайомлюватися з проєктами рішень та голосувати.
— Враховуючи, що Миколаївська міська територіальна громада й надалі перебуває в зоні можливих бойових дій, з метою збереження життя та здоров’я депутатів обласної ради, доповідачів та працівників виконавчого апарату, ми проводимо пленарне засідання у форматі відеоконференції з використанням електронної системи онлайн-голосування «Голос». Звертаю вашу увагу, що це пленарне засідання відбувається із застосуванням онлайн-системи голосування. У міжсесійний період була проведена організаційна робота практично з кожним депутатом. Кожен із вас отримав особистий логін і пароль для входу до системи та подальшої роботи в ній, — пояснив Антон Табунщик.
Система онлайн-голосування «Голос»: що відомо
Нещодавно, 17 листопада, Миколаївська обласна рада почала тестувати нову систему онлайн-голосування «Голос» на засіданнях депутатських комісій.
Керуюча справами виконавчого апарату облради Тетяна Лабарткава пояснила, що відтепер усі дистанційні засідання — як комісій, так і сесій — відбуватимуться через нову електронну систему. За її словами, система «Голос» дозволяє завантажувати проєкти рішень безпосередньо в особисті кабінети депутатів, а кожен обранець уже отримав персональні дані для входу.
Згідно з даними Prozorro, на початку жовтня обласна рада придбала послуги з розробки та впровадження онлайн-платформи голосування за 320 тисяч гривень. Постачальником став ФОП Василь Журавінський, який зобов’язався встановити програмне забезпечення до 31 жовтня 2025 року.
Програмне забезпечення включає повний набір функцій для проведення засідань, відповідає регламенту облради й забезпечує автоматичну фіксацію всіх процедур.
Серед основних можливостей:
- Електронна реєстрація депутатів, ведення технічного протоколу, фіксація всіх подій засідання.
- Запис на виступ, черга промовців, таймер виступів, автоматичне надання слова доповідачу.
- Електронне формування порядку денного, створення та редагування проєктів рішень, поправок і додатків.
- Завантаження документів у різних форматах: PDF, DOCX, XLSX, RTF тощо.
- Поіменне голосування, виведення результатів на екран і автоматичне формування протоколів.
- Пошук голосувань, формування статистики, рейтингів відвідуваності та звітів по кожному депутату.
- Гостьовий режим — для перегляду документів без права голосу.
- Фіксація конфлікту інтересів, що автоматично відображається у протоколі.
- Чат для обміну повідомленнями між депутатами і головуючим.
- Відеозапис та трансляція засідань на YouTube.
- Автоматичне створення резервних копій після кожного засідання.
- Публікація даних у форматі відкритих даних (JSON).
- Захист інформації.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.
