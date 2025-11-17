У Миколаївській облраді тестують придбану систему голосування з ідентифікацією кожного депутата

Сесія Миколаївської обласної ради. Фото: пресслужба облради

Миколаївська обласна рада почала тестувати нову систему онлайн-голосування «Голос» на засіданнях депутатських комісій.

Про це стало відомо під час засідання комісії з питань соціальної політики, охорони здоров’я та захисту прав ветеранів, повідомляють «МикВісті».

Керуюча справами виконавчого апарату облради Тетяна Лабарткава пояснила, що відтепер усі дистанційні засідання — як комісій, так і сесій — відбуватимуться через нову електронну систему. За її словами, система «Голос» дозволяє завантажувати проєкти рішень безпосередньо в особисті кабінети депутатів, а кожен обранець уже отримав персональні дані для входу.

«Програма придбана відповідно до Програми розвитку місцевого самоврядування та вже запроваджена в роботу обласної ради. Для узгодження процедур ми пропонуємо внести зміни до регламенту та зазначити, що при дистанційному проведенні засідань використовуватиметься онлайн-система голосування», — повідомила Тетяна Лабарткава.

Нагадаємо, депутати підтримали рішення про закупівлю системи на попередній сесії.

Згідно з даними Prozorro, на початку жовтня обласна рада придбала послуги з розробки та впровадження онлайн-платформи голосування за 320 тисяч гривень.

Скриншот із системи Prozorro

Постачальником став ФОП Василь Журавінський, який зобов’язався встановити програмне забезпечення до 31 жовтня 2025 року.

Програмне забезпечення включає повний набір функцій для проведення засідань, відповідає регламенту облради й забезпечує автоматичну фіксацію всіх процедур.

Серед основних можливостей:

Електронна реєстрація депутатів, ведення технічного протоколу, фіксація всіх подій засідання.

Запис на виступ, черга промовців, таймер виступів, автоматичне надання слова доповідачу.

Електронне формування порядку денного, створення та редагування проєктів рішень, поправок і додатків.

Завантаження документів у різних форматах: PDF, DOCX, XLSX, RTF тощо.

Поіменне голосування, виведення результатів на екран і автоматичне формування протоколів.

Пошук голосувань, формування статистики, рейтингів відвідуваності та звітів по кожному депутату.

Гостьовий режим — для перегляду документів без права голосу.

Фіксація конфлікту інтересів, що автоматично відображається у протоколі.

Чат для обміну повідомленнями між депутатами і головуючим.

Відеозапис та трансляція засідань на YouTube.

Автоматичне створення резервних копій після кожного засідання.

Публікація даних у форматі відкритих даних (JSON).

Захист інформації

У документації зазначається, що резервні копії зберігатимуться на обладнанні обласної ради. Постачальник також надає 12 місяців гарантійного супроводу, консультації, усунення технічних недоліків і регулярні оновлення.

Нагадаємо, що 30 жовтня, у Миколаєві депутати зібрались у сесійній залі та провели перше за майже чотири роки засідання ради у частково очному форматі. Засідання проходило у малій залі виконкому, де обладнали робочі місця для депутатів.

Зазначимо, що у серпні МикВісті звернули увагу на те, що приблизно з червня міськрада не показувала обличчя депутатів як підтвердження їхньої особистої присутності на засіданнях сесій, які уже четвертий рік проходять у режимі відеоконференцій.

На записах сесій, які відбулись 26 червня, 17 липня, 31 липня та 28 серпня неможливо пересвідчитися, що у засіданні дійсно брали участь депутати, окрім тих, які виступали. А отже, неможливо і перевірити, чи дійсно є необхідна кількість депутатів для проведення сесії. Реагуючи на публікацію медіа, у вересні під час онлайн-засідання міськради Миколаєва на трансляцію виводили обличчя усіх депутатів.

В свою чергу депутатка міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська оприлюднила протокол сесії від 30 січня, де у таблиці голосування за одне з рішень вказано 28 голосів «за» — це мінімально необхідний кворум. Однак у списку депутатів, які підтримали рішення, прізвище депутата Євгена Павловича зазначено двічі.

Після чого секретар міськради сказав, що з цього приводу проведуть службове розслідування.

Також Дмитро Фалько повідомив, що на закупівлю нової системи голосування для депутатів потрібно 6 мільйонів гривень. Наразі голосування відбувається у сервісі для відеоконференцій Zoom.