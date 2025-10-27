Фалько впевнений, що фальсифікацій на сесіях міськради не було: Сєнкевич призначить службове розслідування

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та секретар міськради Дмитро Фалько, фото: Інше.ТВ

Призначати службове розслідування через повторення прізвища депутата Євгена Павловича в протоколі — це прерогатива міського голови.

Таку думку висловив у коментарі «МикВісті» секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько.

За його словами, наразі точно невідомо, на якому саме етапі сталася помилка — під час обробки протоколів чи при їх публікації. Він пояснив, як саме проходить процес голосування та публікації протоколу.

— Наразі невідомо, як виникла така помилка з протоколами. Яка процедура. Під час онлайн-сесій ми голосуємо в додатку Zoom. Потім наше комунальне підприємство Миколаївський інформаційно-обчислювальний центр КП «МІОЦ», який є відповідальний за технічне забезпечення — вони вивантажують ці результати голосування з цього хмарного сховища Zoom. Потім вони передають їх до нашого Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів. І вже в департаменті ці матеріали обробляються та публікуються на сайті. Відповідно ми розуміємо, що там 28 різних депутатів проголосували. Ми розуміємо, що там не було фальсифікації і підробки, тому що 28 депутатів проголосували ще на початку, бо інакше це голосування не було зараховано, — зазначив Дмитро Фалько.

Він припустив, що під час ручної обробки документів у списку депутатів могли двічі вказати Павловича замість когось іншого, однак підкреслив, що це лише його особиста думка. Остаточний висновок має зробити офіційне розслідування.

— Це прерогатива міського голови призначити службове розслідування і зрозуміти на якому з етапів відбулася ця помилка і де вказали замість якогось іншого депутата. Люди, які вручну обробляли протоколи при публікації вони просто двічі вказали депутата Павловича. Але це моя власна думка. Має бути проведене службове розслідування, яке підтвердить це, або розкриє істину, що саме відбулося», — розповів секретар Миколаївської міської ради.

Дмитро Фалько пояснив, що рішення щодо можливого переголосування буде ухвалено після з’ясування всіх обставин.

— Коли ми це все дізнаємося, ми будемо розуміти, що робити з цим далі. Якщо це була технічна помилка працівника, то це жодним чином не вплине на результати голосування. Якщо ми побачимо, що у нас в сховищі щось не так – ну тоді будемо розбиратись, яким чином це сталося, — додав він.

Нагадаємо, що раніше депутатка міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська оприлюднила протокол сесії від 30 січня, де у таблиці голосування за одне з рішень вказано 28 голосів «за» — це мінімально необхідний кворум. Однак у списку депутатів, які підтримали рішення, прізвище депутата Євгена Павловича зазначено двічі.

Також нагадаємо, що низка депутатів Миколаївської міської ради сумніваються у юридичних підставах створення нового міжфракційного об’єднання під назвою «Санація». Так, представник «Пропозиції» Євген Павлович висловився, що вони мають ознаки підробки та пригрозив їй відкриттям кримінального провадження.

Також мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що депутатка групи «Санація» Тетяна Домбровська стоїть за його критикою у Телеграм-каналах.

До цього у коментарі «МикВісті» мер Олександр Сєнкевич заявляв, що шукатиме компроміс для подальшого діалогу з депутатським корпусом, аби «розблокувати» роботу сесій Миколаївської міської ради.