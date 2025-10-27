Домбровська показала протокол міськради Миколаєва, де двічі зарахований голос Павловича

Депутатка міськради Тетяна Домбровська. Архівне фото: «МикВісті»

Депутатка Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська оприлюднила документ із результатами голосування однієї з сесій, де, за її словами, вказано два голоси від імені депутата Євгена Павловича.

На своїй сторінці у Facebook вона оприлюднила протокол сесії від 30 січня. У таблиці голосування за одне з рішень зазначено 28 голосів «за» — мінімально необхідний кворум. Однак у списку депутатів, які підтримали рішення, прізвище Павловича вказано двічі.

Домбровська заявила, що цей випадок треба перевірити.

«У файлі з результатами голосування чітко видно: 28 депутатів «за» — рівно кворум. Але серед них двічі зазначений один і той самий депутат — Павлович Євген. Хтось із працівників КП «Міський інформаційно-обчислювальний центр» під керівництвом директора Богаченка, при переносі результатів голосування просто дублює депутата, щоб «зібрати» потрібну кількість голосів. Так з’явився «клон депутата Павлович» той самий ,ніби-то, користувач Zoom, під чиїм ім’ям проголосували», — зазначила Тетяна Домбровська.

Оприлюднений Тетяною Домбровською протокол голосування від 30 січня

Депутатка також повідомила, що група депутатів зберегла архів даних голосувань із сайту міської ради, аби запобігти їх можливому видаленню.

Вона нагадала, що раніше вже звернулася до прокуратури через інший інцидент — коли, за її словами, у протоколі її голос «утрималась» був відображений як «за». Це сталося під час голосування за нову структуру мерії Миколаєва.

«МикВісті» звернулися до секретаря Миколаївської міської ради Дмитра Фалька щодо інформації, яку оприлюднила Тетяна Домбровська. Ми попросили пояснити його процедуру створення даного документу.

— Під час онлайн-сесій ми голосуємо у Zoom. Потім наше КП «МІОЦ», яке відповідальне за технічне забезпечення, вивантажує результати з хмарного сховища Zoom. Потім вони передають їх до нашого Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів. І там ці матеріали обробляються та публікуються на сайті. Ми розуміємо, що 28 різних депутатів проголосували. Ми розуміємо, що там не було фальсифікації і підробки, тому що 28 депутатів проголосували ще на початку, бо інакше це голосування не було зараховано, —пояснив Дмитро Фалько.

Він також додав, що міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич має повноваження призначити службове розслідування, яке дослідить ці факти та встановить, чому прізвище депутата двічі зарахували у одне голосування.

Нагадаємо, 30 вересня Андрій Єрмолаєв та ще 8 депутатів оголосили про створення нового міжфракційного депутатського об’єднання «Санація» з метою так званого «оздоровлення» міськради.

Представниця цього ж об’єднання Тетяна Домбровська закликала закрити сесію, й не розглядати питання з голосу: «Досить пакувати важливе з шкурняками».

Однак низка депутатів Миколаївської міської ради сумніваються у юридичних підставах створення нового міжфракційного об’єднання під назвою «Санація». Так, представник «Пропозиції» Євген Павлович висловився, що вони мають ознаки підробки та пригрозив їй відкриттям кримінального провадження.

Також мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що депутатка групи «Санація» Тетяна Домбровська стоїть за його критикою у Телеграм-каналах.

До цього у коментарі «МикВісті» мер Олександр Сєнкевич заявляв, що шукатиме компроміс для подальшого діалогу з депутатським корпусом, аби «розблокувати» роботу сесій Миколаївської міської ради.