Сєнкевич звинуватив Домбровську в інформаційній атаці на міськраду через Телеграм-канали

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що депутатка групи «Санація» Тетяна Домбровська стоїть за його критикою у Телеграм-каналах.

Про це міський голова заявив під час чергового продовження сесії Миколаївської міської ради у вівторок, 30 вересня, пишуть «МикВісті».

На засіданні сесії міської ради, після обговорення питання укриття в миколаївській школі №16, відбулась наступна розмова між депутатами та мером:

— Чисто питання таке, це питання відноситься до «шкурняків», про які згадувала пані Домбровська?, — запитав Олександр Сєнкевич. — Слухайте, для чого це піднімати? Треба запустити те, що потрібно для навчального року, — відповіла депутатка Анна Норд. — Олександр Федорович просто чекає, щоб про «шкурняки» було голосно, — додала Тетяна Домбровська. — Так. Ви коли кажете про «шкурняки», ви указуйте їх, — зазначив Олександр Сєнкевич. — Добре, якщо ви наполягаєте, я підготуюсь, — відповіла меру Тетяна Домбровська. — Так, наполягаю. Ми ж у публічній площині. Ви можете використовувати майданчик міської ради для того, щоб спілкуватись з депутатами не лише через анонімні телеграм-канали, — сказав Олександр Сєнкевич. — На жаль в мене не має телеграм-каналу, але вже задумалась над цим. Дякую за підказку, — додала Тетяна Домбровська. — «Анонімний канал Тетяни Домбровської». Даю підказку, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська звернулась до міського голови з проханням розглянути проєкти рішень і закрити сесію, яка розпочалась ще у серпні, а не додавати щоразу на розгляд депутатів нові питання.

Зазначимо, 28 серпня депутати Миколаївської міської ради затвердили оновлену структуру виконавчих органів мерії. Пізніше Тетяна Домбровська заявила, що не підтримувала проєкт рішення «Про упорядкування структури Миколаївської міської ради та її виконавчих органів» (s-dz-001). Водночас у протоколі сесії її голос зазначений, як «за».

Вона оприлюднила офіційне листування с секретарем Дмитром Фальком яке стосується результатів поіменного голосування за заміни структури мерії, де вона стверджує, що «утрималась», а у протоколі вказано «за».

Крім того, 3 вересня, мало відбутися друге пленарне засідання сесії Миколаївської міської ради, де депутатам пропонували затвердити 57 земельних питань та перерозподіл бюджету. Однак, провести засідання так і не вдалось через недостатню кількість депутатів після суперечки міського голови Олександра Сєнкевича та депутатки Тетяни Домбровської через голосування за реформу структури мерії.

Засідання продовжили 4 вересня. Під час сесії голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відреагував на сумніви депутатів міськради щодо доцільності фінансування з міського бюджету обласної муніципальної варти. Він нагадав, що варта бере участь у протиповітряній обороні та «на 90% працює саме на захист Миколаєва». Також на сесії депутати затвердили зміни до бюджету на 2025 рік. Доходи міста зросли на понад 623 мільйони гривень завдяки додатковим податкам та субвенціям від держави.

Вже 11 вересня депутати Миколаївської міської ради зібралися на четверте пленарне засідання сесії, щоб розглянути земельні питання. Однак через недостатню кількість голосів засідання знову довелося переносити. Депутат і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав роботу сесії «бутафорією».

У коментарі «МикВісті» мер Олександр Сєнкевич заявив, що шукатиме компроміс для подальшого діалогу з депутатським корпусом, аби «розблокувати» роботу сесій Миколаївської міської ради.