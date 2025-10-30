Міськраді Миколаєва потрібно ₴6 млн, щоб змінити Zoom на нову систему голосувань, — Фалько

Мер Олександр Сєнкевич та секретар міської ради Дмитро Фалько, фото: «МикВісті»

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько повідомив, що на закупівлю нової системи голосування для депутатів потрібно 6 мільйонів гривень. Наразі голосування відбувається у сервісі для відеоконференцій Zoom.

Про це йшлося під час засідання сесії міської ради, яка проходить сьогодні, 30 жовтня, повідомляють «МикВісті».

Депутат міської ради Сергій Кантор висловив думку стосовно ситуації з подвійним голосуванням колеги по депутатському корпусу. Днями депутатка міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська оприлюднила документ із результатами голосування однієї з сесій, де, за її словами, вказано два голоси від імені депутата Євгена Павловича. Після чого секретар міськради сказав, що з цього приводу проведуть службове розслідування.

Сергій Кантор висловив сподівання, що це технічна помилка: «Бай Боже, щоб це було саме так». Однак, вважає депутат, таких ситуацій можна уникнути, якщо оновити систему голосування на більш надійні.

— Я про що? Я про питання, яке порушила колега Домбровська і відповідь нашого секретаря. Я думаю, що секретар спрощує ситуацію і все переводить у внутрішнє розслідування. Я думаю, що сьогодні інформаційний простір, інформаційні системи на такій стадії розвитку, що спростувати цю ситуацію не треба, а треба поліпшувати програмне забезпечення. Сьогодні достатньо ресурсів, щоб це виправити, — сказав Сергій Кантор.

Депутат міської ради Сергій Кантор, фото: «МикВісті»

У відповідь на це секретар міської ради Дмитро Фалько сказав, що дослідить це питання. Водночас він зазначив, що така система коштує близько 6 мільйонів гривень.



— По технічним засобам давайте підемо таким чином. Ми підготуємо вам, які можливі технічні варіанти покращення нашої роботи, а також кошторис вартості. Тоді вже ми запропонуємо це депутатській залі, і якщо буде ваша ласка, включимо придбання подібних заходів в бюджет на 26-й рік. Можу вам попередньо сказати, що така система голосування планувалася в деяких інших містах і це питання досліджувалось. Це близько 6 мільйонів гривень. Я думаю, що сьогодні є куди спрямувати ці кошти більш корисніше для країни, для наших Сил оборони, для суспільства, ніж купити додаткову систему для голосування, — сказав Дмитро Фалько.

Нагадаємо, що раніше депутатка міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська оприлюднила протокол сесії від 30 січня, де у таблиці голосування за одне з рішень вказано 28 голосів «за» — це мінімально необхідний кворум. Однак у списку депутатів, які підтримали рішення, прізвище депутата Євгена Павловича зазначено двічі.

Також нагадаємо, що низка депутатів Миколаївської міської ради сумніваються у юридичних підставах створення нового міжфракційного об’єднання під назвою «Санація». Так, представник «Пропозиції» Євген Павлович висловився, що вони мають ознаки підробки та пригрозив їй відкриттям кримінального провадження.

Також мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що депутатка групи «Санація» Тетяна Домбровська стоїть за його критикою у Телеграм-каналах.

До цього у коментарі «МикВісті» мер Олександр Сєнкевич заявляв, що шукатиме компроміс для подальшого діалогу з депутатським корпусом, аби «розблокувати» роботу сесій Миколаївської міської ради.