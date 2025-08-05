Що змусило мера Вознесенська лаятися на депутатів? Розбір сесії міськради

Відео з сесії Вознесенської міськради, на якій мер Євгеній Величко кричить на депутатів і вживає нецензурну лексику, швидко розлетілося мережею — лише на сторінці «МикВісті» в TikTok воно набрало пів мільйона переглядів. Ми детально розібрали саму сесію, проєкт рішення, який став причиною скандалу, та пояснили, чому ідея збудувати Центр ментального здоров’я викликала таку гостру реакцію.

«Енергоефективний центр психічного здоров‘я» замість дерев

Йдеться про «Центр ментального здоров’я та розвитку громади» — проєкт, який Вознесенська міська рада подала на державну платформу DREAM. Розробляло його управління ЖКГ разом із данською організацією «Архітектори без кордонів». За планом, це має бути екологічна та сучасна будівля з сонячними панелями, озелененням, простором для заходів і кабінетами для фахівців.

Вознесенська міськрада шукає донора, який би профінансував будівництво Центру ментального здоров‘я, скриншот з порталу DREAM

Бюджет проєкту — 20 мільйонів гривень, частково розрахований на міжнародну підтримку. Але щоб отримати ці кошти і запустити реалізацію, міськрада мала виконати передумови, зокрема, передати землю управлінню ЖКГ як потенційному замовнику будівництва.

Вказується, що в центрі планують облаштувати залу на 55 людей, кафе, кімнати для воркшопів, робочі кабінети та простір для спілкування. Ідея також передбачає створення «зеленого» громадського простору — із зонами відпочинку, рослинами і новими підходами до збереження енергії.

Незвичайною виглядає тематика, якій присвячений цей об’єкт: він має поєднати намагання покращити ментальне здоров’я громади з ощадним ставленням до енергії, ресурсів та впровадженням енергоефективних ініціатив.

Схоже, що автори проєкту просто намагалися вписати бажання побудувати центр психічного здоров’я у якусь донорську програму, присвячену енергоефективності. У результаті зʼявився гібрид — енергоефективний заклад ментального здоров’я.

Утім, подана візуалізація виглядає дуже лаконічно: це схематичний малюнок, який більше нагадує дитячий: будівля у формі хвилі, кілька дерев і фігурки людей. Такий вигляд проєкту викликає подив: чи справді його продумали як важливий соціальний обʼєкт, чи це спроба «підлаштуватися» під донорські умови.

Ескізний проект Центру ментального здоров‘я у Вознесенську, на який потрібно 20 млн грн, ілюстрація з порталу DREAM

Ділянку обрали близько до будівлі міськради — там, де у 2015 році матері загиблих військових посадили дерева памʼяті про своїх синів. Саме це викликало у депутатів сумніви й небажання голосувати за проєкт.

Обговорення проєкту на засіданні комісії: депутати не підтримали

Земельна комісія розглядала питання перед сесією міськради Вознеесенська, скришнто з трансляції

Питання про передачу землі управлінню ЖКГ для будівництва Центру ментального здоров’я обговорили перед сесією на засіданні земельної комісії Вознесенської міськради.

Йшлося про ділянку площею 9 тисяч м², яка перебуває у користуванні Міського будинку культури. Представниця управління ЖКГ Світлана Синиця пояснила, що щоб виконувати функції замовника будівництва, управління має отримати право користування цією ділянкою. Запропонували передати її в суперфіцій — тобто дати дозвіл на будівництво на чужій землі. Після завершення робіт Центр мали б передати на баланс будинку культури, а дозвіл — скасувати.

— Якщо ми не даємо дозвіл, що тоді? – запитала голова комісії Оксана Вуїв (партія «За майбутнє»). — Будівництва не буде. Крім ЖКГ, будувати ніхто не може, – відповіла Світлана Синиця.

Депутати поцікавилися, чи можна було вибрати іншу ділянку. Представники ЖКГ зазначили, що це місце погоджене донорами, а раніше вже були прийняті рішення про зміну цільового призначення.

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— Ну, вона ж вже, напевно, була чимось визначена, ця ділянка, і місце розташування донорами було погоджено, – додала Світлана Синиця.

Однак депутати нагадали: саме на цій ділянці матері загиблих військових висадили дерева памʼяті. Відтак виникли запитання — що буде з липами?

— Їх ми будемо пересаджувати, той хто буде будувати, той і буде пересаджувати, – відповіла Світлана Синиця. — Ті дерева, якщо викопати, то вони вже не приживуться. Вони вже дорослі, – зауважили депутати.

Після обговорення проєкт рішення винесли на голосування 4 депутати утримались рішення не було підтримано.

Проєкт рішення Вознесенської міськради, через який виникла сварка на сесії, скриншот з документу, розміщеного на офіційному сайті міськради

Скандал на сесії: зрив голосування, конфлікт і лайка від мера

Попри позицію профільної комісії, міський голова Євгеній Величко вніс проєкт рішення до порядку денного сесії — вже як питання про визначення управління ЖКГ замовником будівництва.

Перед голосуванням члени земельної комісії Вознесенської міськради наголосили, що мали зауваження до цієї пропозиції. Депутат Олег Сердега (партія «Батьківщина») емоційно висловився проти проєкту. Нагадав, що дерева були висаджені як знак памʼяті про загиблих військових, і припустив, що реалізація цього проєкту виглядатиме як наруга над їхньою памʼяттю.

— Може вже досить знущатися над військовими, тими, які віддали своє життя за нас, за вас? Ми свого часу посадили ці дерева, вшанували їхню пам'ять, а тепер ми зараз зрубимо…, – сказав Олег Сердега.

Мер Вознесенська порадив не спекулювати на темі загиблих та додав, що жодне дерево не планують знищувати. Він каже, що йдеться лише про частину ділянки, яка не перевищуватиме 15% від загальної площі. Зокрема, за словами Євгенія Величка, будівництво підтримує датська організація, яка вже знайшла половину коштів на проєкт.

Земельна ділянка на площі Центральній, 3 у Вознесенську, де хочуть на місці дерев побудувати центр психічного здоров‘я, скриншот з Google Карт

— Не спекулюйте, Олег Миколайович, наші хлопці, які загинули за нас з вами, вони загинули за те, щоб ми розвивалися, громада наша розмивалася і країна наша розвивалася. Ми зрубувати дерева, викопувати, викидувати їх не плануємо. Об'єкт ментального здоров'я буде займати 300 квартирних метрів, 15% розумієте від площі. Датська організація вже знайшла частину коштів половину коштів на цей об'єкт, ми працюємо, – відповів Євгеній Величко. — А датська організація знає, що там ми вшанували памʼять? – запитав депутат Олег Сердега.

У відповідь міський голова запевнив, що готовий особисто пересадити дерева разом з усіма охочими — так, щоб вони залишилися поруч, біля входу до центру, з табличками імен.

— Я офіційно заявляю, що сам власними руками з бажаючими буду пересаджувати ті дерева поряд, і ми посадимо їх там, щоб вони були при вході на виду з табличками імен тих бійців які вони там стояли. Ніхто ні в якому разі ім'я військового не буде паплюжити, ніхто не буде виривати ті дерева, які матері садили. Ми зараз передаємо в ЖКХ цю ділянку в суборенду, для того, щоб ЖКХ могло виготовляти проєкт, – повідомив Євгеній Величко.

Позафракційна депутатка Галина Жигайло поставила уточнюючі запитання щодо самої ділянки та можливості пересадки дерев.

Скандальна сесія міськради Вознесенська відбулась 18 липня, скриншот з відеотрансляції засідання

— Де саме буде знаходитись центр ментального здоров'я? – запитала Галина Жигайло. — На тій ділянці, де дійсно зараз знаходяться липи, – повідомив мер Євгеній Величко. — Липи ми пересадити можемо в такому віці, дерева? – уточнила Галина Жигайло. — Ви бачили, які липи? Чому ми не можемо їх пересадити? Візьмемо прямо з шматом землі і пересадимо, – повідомив мер Євгеній Величко.

Слово взяв і ветеран, який поставив під сумнів доцільність будівництва Центру саме на цьому місці, нагадавши, що в місті немає пам’ятника оборонцям Вознесенська. У відповідь Величко звинуватив опонентів у тому, що вони нічого не бачать, крім дерев, і заявив, що зараз потрібно працювати на перемогу, а пам’ятники ставити після війни. Він заявив, що сам спілкується з матерями загиблих і запевнив, що з ними усе погоджено.

— Та війна не закінчилася, Санич. Може ви в іншому світі живете? Ми зараз перші в Миколаївській області, які робимо центри реабілітації. Ви за це не кажете, ви це не бачите. Вам пам'ятник треба. Його треба ставити після перемоги. Давайте зробимо роботу для перемоги, щоб наші мешканці не стали на друге коліно за цей час. А ви вчора дзвоните матерям і кажете, прийдіть (на сесію – прим.), бо будуть викопувати їх дерева, – каже Євгеній Величко. — А що не будуть? От скажіть мені, прошу вас, – запитав ветеран Олександр. — Я пропоную консенсус і пересадити ці дерева спільно з матерями. Я ви думаєте я все це роблю без погодження матерів загиблих? Я з ними спілкуюсь. Ви до мене хоч раз приходили, задавали якісь питання по цьому рішенню. Ні разу. А вам і вони також хочете зробити таку ситуацію? Зараз в країні це не треба. Зараз нам треба бути єдиними, – сказав Євгеній Величко.

Депутатка Галина Жигайло (партія «За майбутнє»)поцікавилася, чи можна адаптувати розташування майбутньої будівлі Центру ментального здоров’я, аби зберегти дерева, висаджені матерями загиблих військових. Мер Вознесенська Євгеній Величко на це відповів, що визнає цінність дерев і пам’яті, але вважає, що місто не має права втратити можливість реалізувати важливий соціальний проєкт.

— Не треба ламати симетрію. У нас є будівля і два рівних ділянки. Центр буде з екологічних матеріалів. Із 15 дерев ми, можливо, 8 пересадимо. Подивіться на цей центр — що, куди ви хочете його переставити? З 10 проєктів один вистрілює. Це — один з них. Чи пройде, чи не пройде — це вилами по воді. Ми з себе вистрибуємо, щоб це зробити. Я не очікував опору з вашого боку. Для чого ви за мене голосували? Голосуйте за людей, які будуть просто сидіти з 8 до 5, і ви будете задоволені. Бо у вас нічого не буде змінюватися. Перестаньте бути консерваторами. Нам треба змінюватися, хоча б усередині себе, — емоційно звернувся до депутатів мер.

Він також додав, що під час поїздки до Данії бачив приклади сучасних екологічних будівель, і впевнений, що подібний центр просто необхідний Вознесенську.

— Дерева важливі. Їх садили матері загиблих героїв. Але я не хочу, щоб ви думали, що я просто хочу їх спиляти. Я хочу, щоб щось зʼявилося в цій громаді. Абсолютно екологічна чиста будівля, як її проігнорувати? Якщо ви не хочете цього бачити… ну, я буду далі торгувати дошками, — сказав Євгеній Величко.

Галина Жигайло не погодилася й запропонувала знайти три альтернативні локації для будівництва Центру і винести їх на громадське обговорення.

— Якщо громада не геть проти Центру, але є сумніви щодо розташування — можна розробити три варіанти, залучити громадськість, надати на обговорення. Це ж не єдине місце, де можна його поставити, — зазначила депутатка. — Для чого ми тут зібралися? Щоб відкладувати на потім? Натисніть ту кнопочку, яка вам подобається, і все. Ніхто не буде відкладати, — відповів їй міський голова. — Все, дякую. Я натисну, — коротко відреагувала Жигайло. — Ми з вами, якщо, дай Бог, все відбудеться, зберемося там, і повірте, захисники будуть всі там. Всі наші захисники будуть у цьому залі разом з матерями. І ви там будете, — додав Величко.

Після цього депутати проголосували за проєкт рішення щодо визначення управління ЖКГ замовником проєктної документації для будівництва. Але голосів не вистачило — «за» було лише 17.

— За 17 — рішення відхилено. Сердега, Жигайло, Кондратєнков… ( перехував мер прізвища депутатів, які були проти або утримались від голосування – прим.) Ну, Юрій Миколайович, ти кнопку не переплутав? — звернувся мер до депутата Кондратєнкова (партія «Батьківщина»). — Я питаю, ви не переплутали кнопку? Ви утримались. Приймається, Юрій Миколайович. Це рішення буде проголосовано, я вас запевняю. Ну ви трошки не в ту сторону поплили, мої шановні. Я можу взагалі нічого не робити. Я буду з восьми до п'яти приходити на роботу. Мені до кінця каденції залишилось тут геть трошечки. А ви поробите потім, господа, після мене, і будете казати, що було зроблено при Величкою, і що буде зроблено при вас, якщо ви такі, ну, прям ярі «зелені» бл...», – емоційно додав Євгеній Величко.

Під час розгляду наступного питання — про передачу газорозподільної мережі — знову не вистачило голосів. Проголосували ті ж самі 17 депутатів.

Знову «за» проголосували 17 депутатів, там чином рішення було не прийнято. Після провального головування мер Євгеній Величко звернувся до депутата:

— Юра, в чому ти не розібрався? Юра, бл* в чому ти не розібрався? Ви що бл* ну серйозно? Ви працюєте в виконкомі і ви не розібралися в кнопках? Питання технічне, але воно не прийняте. Ви, що шланги? Ви чого зібрались сюди? Я питаю. Бл*, ой... ну це просто… бл* Юра, кажи, що ти переплутав кнопку, Юра, нічого не плутав? Ви оба, ви оба сьогодні, ну чесне слово, у вас я…, — не стримувався мер. — А я ж кажу, в мене кнопка не нажалась, — відповів один із депутатів.

Мер Вознесенська продовжив висловлювати обурення після провального голосування, закликаючи депутатів не брати перерву і розкритикувавши їхню роботу на сесії.

— У вас поміняється трошки світогляд, я вам обіцяю. Депутати наші не так перевантажені. Чесне слово, ви забули роботу депутата. Прийти натиснути кнопку. Я не очікував від вас сьогодні такого. Я рад, що ви сьогодні відкрились, мої шановні. Я на п'ятий рік вже не буду добрим, я вам обіцяю. Будуть вам і підвищення по 10% вашим співробітникам, бл*ть, і все інше.

Він також поскаржився на відсутність частини депутатів на сесії та нагадав про свою відповідальність перед громадою:

— Половина депутатів просто не приходить на сесію. Принципово не ходять, бо їм не цікаво. А ви ще питаєте, ким я маніпулюю? Та ні, як я можу не маніпулювати, якщо я представляю громаду? Ви ще не бачили, як я маніпулюю, — емоційно зауважив Величко.

На зауваження депутатки щодо премій мер відповів лаконічно:

— Ну ви ж самі сказали — не дам премію. За що? — Та нема за що. От іменно, що нема за що. Ви праві, — додав він.

Згодом, під час повторного обговорення питання передачі газорозподільної мережі, Величко знову повернувся до теми будівництва Центру ментального здоров’я:

— Щодо центру ментального здоровʼя, де ми знайдемо фінансування на нього, ще не відомо. Але я тепер не перестану його шукати, – сказав Євгеній Величко.

Наприкінці сесії після розгляду ряду земельних питань що міський голова Євгеній Величко виніс на розгляд депутатів ще один проєкт рішення про надання строкове користування земельної ділянки управління житлово-комунального господарства капітального будівництва Вознесенської міської ради:

— Це питання, вибачте, не має сенсу. Виходячи з того, що ми не проголосували (попередній проєкт рішення – прим.). У зв'язку з тим, що управління житлово-комунального господарства не отримало статус забудовника, а цим рішенням пропонується передати право суперфіції, то прошу депутатів утриматись, – сказав Євгеній Величко.

Думка депутатів: чому не підтримали і що пропонують натомість

Алея пам‘яті, де хочуть побудувати Центр ментального здоров‘я, знаходиться перед будівлею міськради Вознесенська, фото МикВісті

Депутат Вознесенської міської ради Олег Сердега виступив проти ідеї будівництва Центру ментального здоровʼя на місці, де посаджена алея лип, висаджена родинами загиблих військових. У коментарі «МикВісті» він наголосив, що це вже не перша спроба забудови цієї ділянки, і що раніше звідти вже прибирали памʼятні знаки.

— Ще в минулому році на сесії підіймали це питання — щоб прибрати звідти липи, бо вони там хочуть щось будувати. Спочатку на цій алеї стояв камінь на честь загиблих хлопців — його прибрали. Потім стояла стела тим людям, які були на Майдані — теж прибрали і кафешку поставили. У влади немає розуміння того, що ті люди, які віддали своє життя за них, за Україну, що їх якось треба увіковічити, — сказав депутат.

Липи, про які йдеться, висаджували матері загиблих воїнів. За словами Сердеги, дерева вже прижились і мають 11 років. Він сумнівається, що пересадка буде успішною.

— Мер каже, ми будемо самі пересаджувати їх. Та то, що ви їх пересадите — це ж нема 100% гарантії, що вони приживуться. Я звертався до екологів у Миколаєві — вони кажуть, що навряд чи. Ладно, 2-3 роки деревця — ще могли б прийнятися, а так — це вже доросле дерево.

Олег Сердега наполягає, що депутати не проти самого проєкту Центру ментального здоров’я, але просять владу розглянути іншу локацію. На його думку, центр такого типу логічніше будувати поблизу медзакладів, а не в центрі міста — тим паче, прямо перед виконкомом.

— Ну хіба людина піде в центр міста, перед виконком, у такий центр? Я думаю, люди не будуть туди ходити. Якщо ментальне здоров’я — то це лікарня, так? А біля лікарні є місце. Ми їздили, дивились — є нормальна закрита територія, де просто так не пройдеш. Навіщо це все робити біля виконкому?

Хто саме ініціював будівництво саме на цій ділянці, депутат не уточнив, але зазначив, що проєкт рішення готувала міськрада.

Щодо підтримки серед колег, Сердега зауважив, що не всі депутати виступають проти, але частина пропонувала провести громадські слухання або знайти альтернативну ділянку.

— Він (мер — прим.) був проти. Але чому — не пояснював. Мабуть, це його примха, або йому хтось наказав. Він на сесії прямо сказав, що «по-любому на другій сесії це питання буде вирішено». Тобто вже наперед сказав, що все буде добре, – сказав депутат.

Наступну сесію планують орієнтовно на 14–15 серпня. За словами Сердеги, обговорення в місті триває — і чимало мешканців планують особисто прийти, аби висловити позицію.

— Все місто гудить. Дуже багато жителів Вознесенська проти цього. Всі кажуть, що прийдуть на сесію — треба відстояти ці липки. Пам’ять тих хлопчиків треба захистити, – сказав він.

Щодо конфлікту, який стався під час сесії, депутат вважає, що емоції мера могли бути викликані опором депутатів або браком голосів. Але форма, в якій мер висловлював своє незадоволення, викликала обурення.

— Він обзивав депутатів, погрожував премії не давати. Там же ж багато депутатів працюють у міськраді. Це якось некрасиво з його боку. Я за мера кажу, - вважає Олег Сердега.

Ще один депутат Вознесенської міської ради, ветеран війни Віктор Осадченко, виступає категорично проти будівництва Центру ментального здоров’я на місці, де кілька років тому було створено меморіальний простір на честь загиблих захисників України.

За словами депутата, ідея створення простору пам’яті виникла ще у 2015 році, коли він після звільнення з армії повернувся додому. Вже тоді у місті були перші загиблі, а також військові, які повернулись з фронту. На одній із сесій міської ради було вирішено облаштувати простір для вшанування пам’яті полеглих. Локацію обрали біля будівлі виконкому — щоб усі, хто приходить на роботу до міської влади, щодня бачили обличчя тих, хто захищав це місто. Спершу там встановили пам’ятний камінь, пізніше — висадили липи. Дерева привіз ветеран, а садили їх матері загиблих.

Місце стало важливим для багатьох жителів Вознесенська. Саме там проходили офіційні та неформальні заходи, туди клали квіти, збиралися родичі, військові, представники міської ради.

Проте липи, посаджені матерями загиблих, не отримують жодного догляду з боку комунальників. Водночас інші клумби поруч — зелені й доглянуті. За його словами, полив дерев зараз забезпечують самі ветерани, один з яких навіть привозить воду на машині.

— Мер заговорив про датський проєкт і сказав, липи будемо ваші прибирати. Я спитав чому і у відповідь почув, що там буде екологічно чистий будинок з фанери. Вони там, де ті липки стоять, вони не поливають ні травичку, а два поряд такі ділянки перед виконкомом їх поливають, а ці липки ні, – зазначає депутат.

На тлі цього конфлікту будівництво Центру ментального здоров’я на ділянці, де стоїть алея памʼяті, стало черговим джерелом напруги. Депутат стверджує, що жодні пропозиції щодо альтернативної локації не були розглянуті. Мер, за його словами, категорично наполягає на саме цій ділянці і не бажає навіть обговорювати інші варіанти.

Рідні загиблих військовослужбовців висадили в пам‘ять про них липи у Вознесенську, фото МикВісті

— Він категорично проти. Люди пропонували інші ділянки, навіть депутати з різних фракцій. Але мер відповів чітко: буде тільки тут. На сесії обзивав депутатів і шлангами і чим хочеш, тиснув, а тепер заявляє, що на наступній — 15 серпня — рішення все одно ухвалять і буде там де він сказав.

Він також навів приклад уже існуючих проєктів, які влада подає як «допомогу ветеранам», — зокрема, хабу. За словами депутата, попри красиві фото в соцмережах, на заходи приходить дуже мало ветеранів. Натомість, щоб створити картинку, туди запрошують працівників комунальних установ. Він вважає, що це імітація діяльності.

— У нас типу такої байди вже є. Цей центр ментального здоров'я як і цей ветеранський хаб у такому вигляді нікому не потрібен. Хаб, яким хвалиться влада, туди запрошують ветеранів — не приходять. Тоді запрошують прибиральниць зі школи, фотографуються і звітують про «роботу з ветеранами». Це фікція, – сказав він.

Віктор Осадченко стверджує, що йому невідомо, чи справді є кошти на проєктно-кошторисну документацію і подальше будівництво. З його слів, фігурувала інформація про певну організацію, яка мала би покривати частину витрат у форматі 50 на 50 — але він не бачив жодного офіційного підтвердження.

Пояснення мера: каяття за емоції та обіцянка змін

У коментарі «МикВісті» мер міста Вознесенськ Євгеній Величко пояснив, чому дозволив собі різкі висловлювання та образи на адресу депутатів під час сесії. За його словами, він був емоційно пригнічений результатами голосування й не стримався:

— Я каюсь. Звичайно, я перегнув палку. Так не можна було себе поводити. Каюсь. У мене просто так захлеснули емоції. На комісіях ніхто нічого не заїкнувся, а тут обов’язково потрібно було зробити мені цей концерт моїм колегам. Які прийшли на наступний день, вибачаються і говорять: «Ми просто зробили в інтересах фракції». Нічого страшного, ми з ними нормально спілкуємося. На наступній сесії у нас буде все нормально. Так само будемо сперечатися по деяким питанням, просто це наша робота.

Євгеній Величко підкреслив, що нецензурна лексика з його боку — це вперше, і що він не вважає свою поведінку тиском на депутатів:

— Ні, це не тиск на депутатів. Але я каюсь, слова не підібрав правильні. Не досвідчений ще, мабуть. Буду вчитись на помилках.

Міський голова пообіцяв, що ситуація не вплине на його подальшу взаємодію з депутатським корпусом.

Земельну ділянку під центр ментального здоров’я місто так і не передало. Управління ЖКГ не стало офіційним замовником. Проєкт поки зупинено. Але, з огляду на риторику Євгенія Величка, він має намір повертатись до теми знову:

— Тобто ми його не будемо знімати, просто утримаємося зараз на даному етапі. Я обіцяю, що ми повернемося до цього питання. За 1, не сумнівався, рішення не прийнято, – додав він після голосування, — запевнив він у сесійній залі.

Аліса Мелікадамян, МикВісті