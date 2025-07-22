«Ярі зелені бл...», — мер Вознесенська матюкався на депутатів, бо вони проти забудови скверу памʼяті захисників

Місце де хочуть побудувати Центр ментального здоров’я. Фото: Facebook/Микола Табунщик

У Вознесенську хочуть побудувати Центр ментального здоров’я та розвитку на місці, де раніше висадили дерева у пам'ять про загиблих захисників. Однак депутати не підтримали рішення.

Про це стало відомо під час засідання сесії Вознесенської міської ради, повідомляють «МикВісті».

Центр ментального здоров’я та розвитку планують побудувати на площі Центральна, 3. Однак на цій території вже ростуть дерева, які садили матері загиблих Героїв.

Частина депутатів виступила проти будівництва, адже для цього необхідно викопати дерева. На думку депутатів, є вірогідність, що дерева не виживуть після пересадки.

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У свою чергу мер міста Євген Величко запевнив, що дерева не знищуватимуть, їх просто пересадять поряд з побудованим центром.

Крім того, він намагався переконати депутатів у тому, що громада повинна розвиватись: «Хлопці загинули за те, щоб ми розвивались, громада наша розвивалась», — аргументував мер.

«Я з трибуни заявляю, що власними руками з бажаючими буду пересаджувати ті дерева поряд. І ми посадимо їх там, щоб вони були при вході на виду з табличками з іменами бійців. Ніхто не буде паплюжити ім’я військового та виривати ті дерева, які матері садили. Я офіційно заявляю», — сказав міський голова.

Доводи мера не виявилися переконливими. Позафракційна депутатка Галина Жигайло запропонувала визначити три локації по місту, де можна побудувати Центра, а після цього провести громадське обговорення та обрати найбільш вдалу локацію.

На це мер Вознесенську відповів, що ніхто нічого відкладати не будуть та запропонував депутатам просто проголосувати.

«У вас є дві кнопочки. Натисніть ту, яка вам подобається. Ніхто нічого відкладати не буде», — заявив Євген Величко.

Після цього депутати проголосували за проєкт рішення щодо замовника проєктної документації для будівництва об’єкту. Однак голосів не вистачило, «за» було 17 депутатів.

Таке рішення обурило мера. Він почав перепитувати депутатів чи не помилились вони «кнопками».

«Я можу взагалі нічого не робити. Я буду приходити з 08:00 до 17:00. Мені до кінця каденції залишилось трошки. А ви попрацюєте товариші після мене. І будете говорити, шо було зроблено при Величко, а що було зроблено при вас. Якщо ви такі ярі «зелені» бл...», — завершив коментарем мер міста.

Згідно з даними системи DREAM, загальний орієнтовний бюджет проєкту складає 20 мільйонів гривень. Цей проєкт створювався разом з данською організацією «Архітектори без кордонів». Він передбачає будівництво Центру ментального здоров’я та розвитку з використанням енергоощадних рішень – таких як сонячні панелі, сучасне освітлення, утеплення та озеленення.

Вказується, що новий центр стане відкритим простором для мешканців громади, де можна буде не лише отримати підтримку, а й спілкуватися, дізнаватися більше про енергоефективність і піклування про довкілля.

Ескіз Центру ментального здоров’я та розвитку з системи DREAM Ескіз Центру ментального здоров’я та розвитку з системи DREAM

Нагадаємо, що у травні у Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки – «Veteran Family Hub». Це місце, де Захисники та Захисниці, їхні родини, а також сім’ї загиблих Героїв можуть отримати допомогу.

Також у Вознесенську на базі однієї зі шкіл відкрили освітній хаб. У просторі проводитимуть майстер-класи, тренінги, заняття для школярів та зустрічі з психологом. Проєкт реалізували за підтримки італійського фонду «Helpcode».

У 2024 році у Вознесенську відкрили Центру життєстійкості, де фахівці надаватимуть психологічну допомогу та консультацію з різних соціальних питань.

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