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У Вознесенську за підтримки італійських благодійників відкрили освітній хаб

Учні під час заняття у освітньому хабі. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр ГордієнкоУчні під час заняття у освітньому хабі. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

У Вознесенську на базі однієї зі шкіл відкрили освітній хаб. У просторі проводитимуть майстер-класи, тренінги, заняття для школярів та зустрічі з психологом. Проєкт реалізували за підтримки італійського фонду «Helpcode».

Про це розповів Вознесенський міський голова Євгеній Величко, пише «Суспільне».

Він зазначив, що співпраця з фондом не передбачає співфінансування з боку громади. Місцева влада визначає освітні заклади, які потребують оновлення, а всі витрати покривають благодійники.

«На цей час ми працюємо по чотирьох різних навчальних закладах. Сьогодні був підписаний меморандум про ще три навчальні заклади, які ми будемо пропрацьовувати. Коли ми кажемо про наших дітей — це вклад у наше майбутнє», — розповів міський голова.

Кімната у освітньому просторі. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр ГордієнкоКімната у освітньому просторі. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко
Учні під час заняття у освітньому хабі. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр ГордієнкоУчні під час заняття у освітньому хабі. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко
Кімната у освітньому просторі. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр ГордієнкоКімната у освітньому просторі. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Проєктний менеджер фонду Маттео Райнері зазначив, що і надалі планують підтримувати освітні ініціативи в регіоні. Зокрема, допомагати школам та реалізовувати соціальні проєкти, а також облаштовувати укриття.

Нагадаємо, в Одеській області на базі місцевих лікарень створять два реабілітаційні відділення та чотири центри ментального здоров’я. Проєкт реалізують за підтримки французької організації Expertise France та Французького агентства розвитку (AFD).

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