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На Одещині за підтримки Франції створять центри ментального здоров’я та реабілітаційні відділення

Центр ментального здоров'я в Одесі. Ілюстративне фото: Оdessa.lifeЦентр ментального здоров'я в Одесі. Ілюстративне фото: Оdessa.life

В Одеській області на базі місцевих лікарень створять два реабілітаційні відділення та чотири центри ментального здоров’я. Проєкт реалізують за підтримки французької організації Expertise France та Французького агентства розвитку (AFD).

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, відповідні меморандуми вже підписані.

Підписання меморандуму між партнерами з Франції та Одеською областю. Фото: Одеська ОВАПідписання меморандуму між партнерами з Франції та Одеською областю. Фото: Одеська ОВА

За його словами, центри ментального здоров’я облаштують в Арцизькій та Білгород-Дністровській лікарнях, а також в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні та Роздільнянській багатопрофільній лікарні. Зокрема, французька сторона допоможе з оновленням приміщень та надасть технічне обладнання, зокрема для телемедицини.

Окрім цього, реабілітаційні відділення з’являться на базі Арцизької та Біляївської лікарень. Там проведуть реновацію приміщень та нададуть обладнання для реабілітації пацієнтів. Також підтримку отримає Одеська міська клінічна лікарня №1.

«Висловлюємо Expertise France та МОЗ України щиру вдячність за всебічну підтримку та допомогу, зокрема надану можливість стати однією з пілотних областей, яка бере участь у даних програмах. Здоровʼя жителів та гостей Одещини — понад усе!», — написав Олег Кіпер

Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк планує допомогти Миколаєву або з відбудовою зруйнованого житла або з будівництвом нового соціального. 

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