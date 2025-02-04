Європейський банк розглядає дві можливості допомоги Миколаєву з житлом: відбудова зруйнованого або будівництво соціального

Наслідки атаки будинку в Інгульському районі Миколаєва 28 грудня. Фото: «МикВісті»

Європейський інвестиційний банк планує допомогти Миколаєву або з відбудовою зруйнованого житла або з будівництвом нового соціального.

Про це у коментарі «МикВісті» сказали голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова та посол Франції в Україні Гаель Весьєр під час свого візиту у Миколаїв.

— Житло — це теж великий пріоритет на наступний рік. Це може бути ремонт (зруйнованих будинків, — прим.), може бути будівництво соціального житла. Ви, можливо, вже знаєте, що у Мінрозвитку буде пілотна програма для соціального житла. Ми теж очікуємо, щоб уряд чим раніше вирішив, що ми починаємо працювати. Це теж пріоритет Євросоюзу, Єврокомісії, — сказала Крістіна Мікулова.

Посол Франції та представниця ЄІБ спілкуються з журналістами у Миколаєві, 20 січня 2025 року, фото: Бойченко Юлія/«МикВісті»

Після цього нам у коментарі на необхідності відбудови зруйнованого житла наголосив й посол Франції в Україні Гаель Весьєр.

— В листопаді 2022 року тут з візитом був мій заступник і теж оцінював саме необхідність роботи з відновлення житла, відновлення будівель, які постраждали від бомбардування. Я знаю, що тоді вже були докладені чималі зусилля. Наразі для всіх нас спільне завдання — ще більш посилювати їх, аби вести цю роботу, — сказав Гаель Весьєр.

Читайте також статтю «МикВісті» «Яким буде відновлення Миколаєва у 2025 році?».

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

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У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планували витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «МикВісті» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».