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У Вознесенську відкрили простір для ветеранів

У Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська рада

У Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки – «Veteran Family Hub». Це місце, де Захисники та Захисниці, їхні родини, а також сім’ї загиблих Героїв можуть отримати допомогу.

Про це повідомили у Вознесенській міській раді.

Простір знаходиться у центрі міста, на вулиці Соборності, 14. Зазначається, що у просторі ветерани можуть отримати психологічну та правову допомогу, консультації щодо бізнесу, підтримку мобільними командами та можливість для дозвілля.

У центрі облаштували різні зони: для індивідуальної роботи, тренінгів, «розмов на кухні», дитячою ігровою кімнатою та спортивним залом АДАПТ.

У Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська рада
У Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська рада
У Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська рада
У Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська рада
У Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська рада
У Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська рада
У Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська рада
У Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенській громаді відкрився новий ветеранський центр підтримки. Фото: Вознесенська міська рада

Раніше повідомлялося, що 24 квітня у Миколаєві підписали меморандум про співпрацю з одеським Veteran Hub. В планах створити спільний простір для підтримки та адаптації ветеранів

Нагадаємо, що 26 березня Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт «Про основи національного спротиву» щодо залучення ветеранів війни до організації та здійснення підготовки громадян України до національного спротиву (законопроєкт № 9421).

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