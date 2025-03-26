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Рада ухвалила закон про залучення ветеранів до підготовки українців до нацспротиву

Український військовий та цивільні. Джерело: Getty ImagesУкраїнський військовий та цивільні. Джерело: Getty Images

У середу, 26 березня, Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт «Про основи національного спротиву» щодо залучення ветеранів війни до організації та здійснення підготовки громадян України до національного спротиву (законопроєкт № 9421).

Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 267 народних обранців.

Розширюється коло осіб, відповідальних за початкову загальновійськову підготовку громадян, із залученням Мінветеранів.  Проєкт спрямований на використання досвіду ветеранів у підготовці українців до національного спротиву та патріотичного виховання.  Підготовка має проводитися у закладах середньої освіти, в літніх таборах.

Закон набирає чинності через місяць з дня опублікування.

Раніше повідомлялося, що базова загальновійськова підготовка (БЗВП) стане обов'язковою для всіх студентів вишів України. Ті, хто не складуть іспит, не зможуть продовжити навчання.

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