Рада ухвалила закон про залучення ветеранів до підготовки українців до нацспротиву
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- Альона Коханчук
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15:21, 26 березня, 2025
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У середу, 26 березня, Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт «Про основи національного спротиву» щодо залучення ветеранів війни до організації та здійснення підготовки громадян України до національного спротиву (законопроєкт № 9421).
Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 267 народних обранців.
Розширюється коло осіб, відповідальних за початкову загальновійськову підготовку громадян, із залученням Мінветеранів. Проєкт спрямований на використання досвіду ветеранів у підготовці українців до національного спротиву та патріотичного виховання. Підготовка має проводитися у закладах середньої освіти, в літніх таборах.
Закон набирає чинності через місяць з дня опублікування.
Раніше повідомлялося, що базова загальновійськова підготовка (БЗВП) стане обов'язковою для всіх студентів вишів України. Ті, хто не складуть іспит, не зможуть продовжити навчання.
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