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Студенти, які не складуть іспит з військової підготовки, не зможуть продовжити навчання, — Міноборони

Військова підготовка у вишах / Фото: ТСН.uaВійськова підготовка у вишах / Фото: ТСН.ua

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) стане обов'язковою для всіх студентів вишів України. Ті, хто не складуть іспит, не зможуть продовжити навчання.

Про це повідомив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

«Хочу підкреслити те, що вона [БЗВП] обов’язкова для всіх, і якщо студенти не можуть скласти іспит чи склали його на незадовільну оцінку, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу — вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах», — наголосив заступник міністра.

Сергій Мельник зазначив, що сам курс передбачає «дуже багато» дисциплін з військового вишколу. Наприклад, психологічну, розвідувальну, тактичну та вогневу підготовку.

Нагадаємо, що студенти українських вищих навчальних закладів із вересня проходитимуть базову військову підготовку. Вона включатиме 90 годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ. 

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