З вересня в українських вишах вводять базову військову підготовку

Студенти, які проходять військову підготовку. Фото: Еспресо

Студенти українських вищих навчальних закладів із вересня проходитимуть базову військову підготовку. Вона включатиме 90 годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ.

Про це повідомив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

«Теорію мають пройти всі студенти — і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду», — зазначив він.

Під час навчань студенти отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, опанують навички поводження зі зброєю, а також вивчать основи військової дисципліни.

Після проходження підготовки студенти складатимуть військову присягу та отримають сертифікат та військо-облікову спеціальність.

Раніше в міністерстві освіти і науки України повідомляли, що студенти-третьокурсники проходитимуть обов'язкову військову підготовку у вишах.