З вересня в українських вишах вводять базову військову підготовку
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- Світлана Іванченко
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13:46, 17 січня, 2025
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Студенти українських вищих навчальних закладів із вересня проходитимуть базову військову підготовку. Вона включатиме 90 годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ.
Про це повідомив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
«Теорію мають пройти всі студенти — і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду», — зазначив він.
Під час навчань студенти отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, опанують навички поводження зі зброєю, а також вивчать основи військової дисципліни.
Після проходження підготовки студенти складатимуть військову присягу та отримають сертифікат та військо-облікову спеціальність.
Раніше в міністерстві освіти і науки України повідомляли, що студенти-третьокурсники проходитимуть обов'язкову військову підготовку у вишах.
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