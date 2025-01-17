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З вересня в українських вишах вводять базову військову підготовку

Студенти, які проходять військову підготовку. Фото: ЕспресоСтуденти, які проходять військову підготовку. Фото: Еспресо

Студенти українських вищих навчальних закладів із вересня проходитимуть базову військову підготовку. Вона включатиме 90 годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ. 

Про це повідомив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. 

«Теорію мають пройти всі студенти — і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду», — зазначив він.

Під час навчань студенти отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, опанують навички поводження зі зброєю, а також вивчать основи військової дисципліни.

Після проходження підготовки студенти складатимуть військову присягу та отримають сертифікат та військо-облікову спеціальність. 

Раніше в міністерстві освіти і науки України повідомляли, що студенти-третьокурсники проходитимуть обов'язкову військову підготовку у вишах.

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