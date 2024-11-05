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Студенти-третьокурсники проходитимуть обов'язкову військову підготовку у вишах, — МОН

Студенти 3-х курсів проходитимуть обов'язкову військову підготовку у вишах. Фото: ЕспресоСтуденти 3-х курсів проходитимуть обов'язкову військову підготовку у вишах. Фото: Еспресо

З 2025-2026 навчального року студенти третього курсу в українських вишах проходитимуть базову військову підготовку. Такі нововведення не пов’язане з мобілізацією, а покликане забезпечити студентів базовими знаннями та навичками з самооборони, поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в коментарі Новини LIVE.

Міністр пояснив, що військову підготовку вирішили додати саме для третьокурсників, адже це студенти віком 19-20 років, які вже є повнолітніми. 

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За його словами, навчання включатиме інформацію про основні навички захисту та правила поведінки в надзвичайних ситуаціях, однак мобілізаційний вік залишається 25 років, тож студенти не підлягатимуть мобілізації.

«Мобілізаційний вік залишається 25. Просто людина, яка закінчує вищу освіту, має вміти поводитися зі зброєю, має знати, де відбуваються збори в разі потреби, як захищатися, як надавати першу медичну допомогу, тактичну медицину. Ці всі речі є закладені в базовій загальній військовій підготовці», — сказав він.

За його словами, для реалізації програми вже виділені кошти з державного бюджету. Наразі відбувається підготовка полігонів та система тренування інструкторів, які почнуть працювати з січня. У 2025 році також буде розроблено проєкт для підготовки офіцерів запасу, що є частиною реформи військової освіти та продовженням предмета «Захист України», введеного в старших класах шкіл.

Нагадаємо, що з 1 вересня старшокласники вивчають предмет «Захист України» у спеціально створених осередках по всій країні. Очікується, що таких осередків буде близько 1200.

Раніше повідомлялось, що в Україні стартувало масштабне опитування щодо реального стану освіти, яке триватиме 10 днів.

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