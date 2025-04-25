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У Миколаєві та Одесі створюють спільний простір для ветеранів

Миколаївський Центр підтримки ветеранів війни. Фото «МикВісті»Миколаївський Центр підтримки ветеранів війни. Фото «МикВісті»

24 квітня у Миколаєві підписали меморандум про співпрацю з одеським Veteran Hub. В планах створити спільний простір для підтримки та адаптації ветеранів

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

На захід завітали представники обох центрів, фахівці, ветерани та посадовці. 

— Цей центр — не просто простір для послуг. Це місце, де ветеран має відчувати себе потрібним, впевненим і сильним, — акцентував заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков.

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В свою чергу, директор одеського Veteran Hub Володимир Єрмаков підкреслив значення міжрегіональної співпраці.

— Ми хочемо, щоб цей простір став для ветерана частиною життя, а не просто кабінетом, куди звертаються по допомогу. Ми не даємо готових рішень — ми йдемо поряд, — сказав Володимир Єрмаков.

У рамках події учасники ознайомилися з інфраструктурою Миколаївського Центру підтримки ветеранів. Зокрема, адаптований простір, кімнати для індивідуальної та групової роботи, зал для подій та спортзал для фізичної реабілітації. Окрему увагу отримала дитяча кімната, де під час консультацій можуть перебувати діти ветеранів. 

Слід зазначити, що у Центрі також надається психологічна підтримка для дружин військовослужбовців.

Миколаївський Центр підтримки ветеранів війни. Фото «МикВісті»Миколаївський Центр підтримки ветеранів війни. Фото «МикВісті»
Миколаївський Центр підтримки ветеранів війни. Фото «МикВісті»Миколаївський Центр підтримки ветеранів війни. Фото «МикВісті»
Миколаївський Центр підтримки ветеранів війни. Фото «МикВісті»Миколаївський Центр підтримки ветеранів війни. Фото «МикВісті»
Миколаївський Центр підтримки ветеранів війни. Фото «МикВісті»Миколаївський Центр підтримки ветеранів війни. Фото «МикВісті»
Миколаївський Центр підтримки ветеранів війни. Фото «МикВісті»Миколаївський Центр підтримки ветеранів війни. Фото «МикВісті»
Миколаївський Центр підтримки ветеранів війни. Фото «МикВісті»Миколаївський Центр підтримки ветеранів війни. Фото «МикВісті»

Раніше повідомлялось, що у Первомайську Миколаївської області планують створити Ветеран Хаб — простір для підтримки військових, що повернулися з фронту.

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