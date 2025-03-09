У Первомайську планують відкрити ветеранський хаб

День захисників та захисниць України у Миколаєві, 2023 рік, архівне фото «МикВісті» узяте для ілюстрації

У Первомайську Миколаївської області планують створити ВетеранХаб — простір для підтримки військових, що повернулися з фронту.

Про це повідомили у виконавчому комітеті Первомайської міської ради.

Там надаватимуть психологічну допомогу, консультації щодо соціальної адаптації та працевлаштування. Реалізація цього проєкту, зазначають у виконкомі, спрямована на підтримку ветеранів і зміцнення патріотичного духу громади.

У Первомайську також планують створити Алею Слави. Спочатку її планували розмістити по вулиці Варварівський сквер «Слави». Однак щодо цього почалися дискусії, рідні полеглих воїнів просили переглянути питання.

Тому пізніше Алею Слави вирішили облаштувати на території Меморіального комплексу «Сквер Перемоги» по вулиці Михайла Грушевського.