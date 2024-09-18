Ескіз Алеї Слави у Первомайську. Скриншот з проєкту рішення.

У Первомайську вирішили змінити розміщення Алей Слави. ЇЇ мають облаштувати на території Меморіального комплексу «Сквер Перемоги» по вулиці Михайла Грушевського.

Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті Первомайської міської ради.

Нагадаємо, що раніше Алею Слави планували розмістити по вулиці Варварівській сквер «Слави». Однак щодо цього почалися дискусії, рідні полеглих воїнів просили переглянути питання.

Наразі на розгляд депутатів винесли питання розміщення Алеї в сквері «Перемоги». Вона складатиметься з двох пішохідних доріжок та шістьох газонів між ними.

Зазначається, що на Алеї між пішохідних доріжок встановлять гранітний блок червоного кольору із флагштоками для прапора. Також там розмістять 24 стенди з фотографіями захисників та захисниць 1800 на 1400 міліметрів.

Пішохідні доріжки Алеї Слави викладуть плиткою з фігурними елементами. Крім того, встановлять лавки, урни, ліхтарі, навколо посадять самшити та туї.

Ескіз Алеї Слави у Первомайську. Скриншот з проєкту рішення. Ескіз Алеї Слави у Первомайську. Скриншот з проєкту рішення. Ескіз Алеї Слави у Первомайську. Скриншот з проєкту рішення.

Зазначається, що благоустрій, утримання у належному естетичному та санітарному стані Алеї здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Первомайської громади.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Переможцем конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища було визнано проєкт Андрія Дідюка основна мета, якого полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців.

Нагадаємо, на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві буде створено «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.

2 липня 2024 року на Миколаївщині в селищі Себине та Костянтинівці відкрили Алеї Слави в пам'ять про загиблих захисників.

Також нагадаємо, що у Миколаєві до кінця 2024 року планують оновити меморіальний комплекс на честь 68-ми десантників-ольшанців.