У Миколаєві оголосили тендер на розробку проєкту реконструкції 51 школи за ₴2 млн

Зруйнована будівля Миколаївського ліцею №51, серпень 2025 року, фото: «МикВісті»

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради оголосило тендер на розроблення проєктно-кошторисної документації для реконструкції Миколаївського ліцею № 51. Очікувана вартість робіт становить 1,9 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Миколаївський ліцей №51 постраждав у липні 2022 року під час обстрілів: частина будівлі була зруйнована, інша — зазнала значних пошкоджень. Ще до війни школа мала проблеми з конструкціями — тріщини в стінах і деформації.

Спершу міська влада замовила проєкт нового будівництва «золотого» ліцею за 6,3 мільйона гривень, який передбачав школу «з нуля» вартістю понад 1 мільярд гривень. Проте через високу ціну та обмежене фінансування від держави від нього відмовились. У листопаді 2025 року депутати міськради підтримали альтернативний варіант — реконструкцію існуючого корпусу. Вартість відновлення зруйнованої частини оцінюють приблизно в 30 мільйонів гривень.

Новий проєкт реконструкції має бути готовий до 30 червня 2026 року. Він передбачає відновлення двох корпусів ліцею: частини збереженої будівлі та частково зруйнованого корпусу. Проєктанти мають врахувати результати технічного обстеження 2022 року та акти комісійного обстеження пошкодженої будівлі.

У завданні на проєктування окремо наголошено на необхідності відновлення несучої здатності конструкцій, посилення стійкості будівлі відповідно до сучасних нормативів та усунення виявлених конструктивних недоліків.

Також у проєкті мають передбачити:

заміну вікон і дверей на енергоефективні;

капітальний ремонт покрівлі з утепленням і гідроізоляцією;

утеплення фасадів із застосуванням системи зовнішньої теплоізоляції;

повне оновлення внутрішніх приміщень, за потреби — з переплануванням;

модернізацію систем опалення, вентиляції та електропостачання;

облаштування харчоблоку відповідно до чинних санітарних і протипожежних норм.

Окремим пунктом передбачене проєктування укриття для всіх учнів, педагогів і персоналу закладу.

Крім того, проєкт реконструкції має забезпечити безбар’єрний доступ до будівлі та укриття для маломобільних груп населення, а також передбачати системи відеоспостереження, контролю доступу та оповіщення. Після реконструкції ліцей зможе навчати 1 500 учнів у 50 класах. Загальна площа будівлі перевищуватиме 8 000 м².

Як пояснив начальник управління капітального будівництва Олексій Савчук в коментарі телеканалу МАРТ раніше місто замовило проєкт нового будівництва школи, однак підрядник не виконав роботи в установлені строки. За це йому виставили претензію майже на 1 млн грн, але він зобов’язаний завершити проєкт, який нині перебуває на фінальній стадії.

Водночас, за словами Олексія Савчука, підхід до відновлення ліцею змінився через високу вартість нового будівництва та обмежені можливості державного фінансування.

— Є розуміння, що фінансування нового будівництва майже неможливе. Тому зараз є завдання на проєктування реконструкції існуючої школи — з приведенням її до чинних нормативів і облаштуванням укриття, якого там раніше не було, — пояснив він.

За словами посадовця, у результаті місто матиме дві проєктні документації — на нове будівництво та на реконструкцію. Це дасть можливість шукати фінансування з різних джерел.

— Без проєктної документації жодні донорські кошти, субвенції чи позабюджетне фінансування не залучаються. Саме тому ми зараз розробляємо ці проєкти, — додав Олексій Савчук.

Історія ліцею №51 та чому зараз розробляють нову ПКД

Керівниця управління освіти міської ради Ганна Личко заявляла, що школа №51 має велике значення для міста, і її будуть відбудовувати. Однак технічна рада при управлінні капітального будівництва дійшла висновку, що будівлю слід знести.

Після цього міська влада планувала побудувати новий ліцей «з нуля» із трьох корпусів для початкової, середньої та старшої школи.

Раніше ліцей включали до переліку об’єктів на відновлення з держбюджету у 2023 році. Технічна рада вирішила, що стару будівлю слід знести, і мер обіцяв побудувати сучасний заклад із укриттями для дітей.

На розробку проєкту нового будівництва з бюджету міста виділили 6,3 мільйона гривень, а після його розробки будівництвом мали займатися Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області. Загалом вартість будівництва оцінювали у понад 1 мільярд гривень. Проте готового проєкту досі немає — підрядник не встиг завершити його до березня 2025 року, а державного та донорського фінансування вистачити не могло.

Народний депутат Ігор Копитін запропонував відбудовувати зруйнований корпус, що коштуватиме близько 30 мільйонів гривень. Тому міська влада змінила підхід і замовила альтернативний проєкт реконструкції частини зруйнованого корпусу, який дозволить повернути школу в експлуатацію за значно менші кошти та зберегти навчальний процес.

