Не зніс незаконну добудову до магазину: підприємцю у Миколаєві загрожує до 3-х років тюрми

Не зніс незаконну добудову до магазину: підприємцю у Миколаєві загрожує до 3 років ув’язнення. Фото: Миколаївська обласна прокуратураМиколаївському підприємцю загрожує 3 роки ув'язнення за незаконну добудову. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві місцевому підприємцю повідомили про підозру у невиконанні рішення суду щодо знесення надбудови до магазину одягу, яку він самовільно звів на муніципальній землі.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

У тексті офіційного повідомлення назва магазину не згадується, проте зі світлин зрозуміло, що йдеться про магазин одягу «Angel's Room» на вулиці Олексія Вадатурського (колишня Фалеєвська).

За даними слідства, з лютого 2023 року і до сьогодні підозрюваний не виконує рішення суду щодо демонтажу самовільно зведеної прибудови до першого поверху приміщення магазину. Встановлено також, що будівля, яку мають знести, зведена на земельній ділянці комунальної власності без будь-яких дозвільних документів — як на будівництво, так і на користування землею.

Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Цікаво, що будівля, де нині розташований салон одягу, має й історичне минуле. За словами директора благодійного фонду «Пам’яті жертв Голокосту с. Богданівка» Анатолія Міхельсона для Свідок.info, раніше на цій території стояла хоральна синагога, що розміщувалася на відрізку між вулицями Великою Морською та Потьомкінською.

У 1927 році будівлю вилучили у єврейської громади, після чого там діяли різні клуби. Перших значних пошкоджень синагога зазнала під час Другої світової війни — за свідченнями, невідомі підпалили перекриття даху. Останній етап її історії припав уже на повоєнний час, коли в межах політики Сталіна та його наступників, будівлю просто розібрали.

Попри це, частина синагоги збереглася до наших днів. Йдеться про флігель на колишній Фалеєвській, де нині розміщений салон одягу «Angel's Room».

Нагадаємо, раніше у центрі Миколаєва знесли незаконну прибудову до одного з місцевих ресторанів.

