У Миколаєві знесли незаконну прибудову до одного з місцевих ресторанів. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У центрі Миколаєва примусово знесли незаконну прибудову до першого поверху однієї з місцевих кав’ярень.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Хоч у тексті не зазначається, який саме це заклад харчування, проте на основі фото видно, що йдеться про ресторан «MozarT» («Моцарт»).

У Миколаєві знесли незаконну прибудову до одного з місцевих ресторанів. Фото: Миколаївська обласна прокуратура У Миколаєві знесли незаконну прибудову до одного з місцевих ресторанів. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Зазначається, що цю споруду кав’ярня самовільно збудувала на земельній ділянці комунальної власності без визначених законом документів.

Однак тривалий час судове рішення про знесення об’єкта обвинувачений не виконував. Через це, за рішення суду, орган державної виконавчої служби із залученням спеціалізованої організації зобов’язали прибрати спірну споруду з території.

У Миколаєві знесли незаконну прибудову до одного з місцевих ресторанів. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше дисциплінарна комісія звільнила окружного прокурора Миколаєва після скандалу в кафе. Там він поводився агресивно, погрожував поліцейським і неодноразово наголошував на своєму службовому статусі.