  • четвер

    4 грудня, 2025

  • 6.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 6.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві знесли незаконну прибудову до одного з місцевих ресторанів

У Миколаєві знесли незаконну прибудову до одного з місцевих ресторанів. Фото: Миколаївська обласна прокуратураУ Миколаєві знесли незаконну прибудову до одного з місцевих ресторанів. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У центрі Миколаєва примусово знесли незаконну прибудову до першого поверху однієї з місцевих кав’ярень.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Хоч у тексті не зазначається, який саме це заклад харчування, проте на основі фото видно, що йдеться про ресторан «MozarT» («Моцарт»).

У Миколаєві знесли незаконну прибудову до одного з місцевих ресторанів. Фото: Миколаївська обласна прокуратураУ Миколаєві знесли незаконну прибудову до одного з місцевих ресторанів. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
У Миколаєві знесли незаконну прибудову до одного з місцевих ресторанів. Фото: Миколаївська обласна прокуратураУ Миколаєві знесли незаконну прибудову до одного з місцевих ресторанів. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Зазначається, що цю споруду кав’ярня самовільно збудувала на земельній ділянці комунальної власності без визначених законом документів.

Однак тривалий час судове рішення про знесення об’єкта обвинувачений не виконував. Через це, за рішення суду, орган державної виконавчої служби із залученням спеціалізованої організації зобов’язали прибрати спірну споруду з території.

У Миколаєві знесли незаконну прибудову до одного з місцевих ресторанів. Фото: Миколаївська обласна прокуратураУ Миколаєві знесли незаконну прибудову до одного з місцевих ресторанів. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше дисциплінарна комісія звільнила окружного прокурора Миколаєва після скандалу в кафе. Там він поводився агресивно, погрожував поліцейським і неодноразово наголошував на своєму службовому статусі.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві на Соборній на людей впала гілка
«Миколаївкомунтрансу» передали новий службовий автомобіль від Данії
У Миколаєві школярів вчать керувати безпілотниками
Реклама

Читайте також:

новини

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, наскільки місто готове до можливих блекаутів

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Це щоденна боротьба зі спокусою», — Сєнкевич прочитав лекцію для студентів про подолання корупції

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Змінювати не елементів системи, а правила». У міськраді Миколаєва дивились документалку про НАБУ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Держбюджет: Миколаїв тепер повинен покривати різницю в тарифах за тепло, яку мала компенсувати держава

Аліна Квітко
новини

Ми готові, — Кім заявив, що на Миколаївщині у разі критичної ситуації з електроенергією запрацює план «Острів»

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві школярів вчать керувати безпілотниками
«Миколаївкомунтрансу» передали новий службовий автомобіль від Данії
У Миколаєві на Соборній на людей впала гілка

Нічна атака дронів по Одесі: семеро людей постраждали, пошкоджено енергетичну інфраструктуру та будинки

Ірина Олехнович

«Почалася зима, ворог хоче уразити критичну інфраструктуру», — Кім пояснив, чому росіяни почали частіше обстрілювати Миколаїв та область

«Це щоденна боротьба зі спокусою», — Сєнкевич прочитав лекцію для студентів про подолання корупції