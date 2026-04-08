 На Миколаївщині два мисливські господарства відмовились від угідь: звільняється 82 тисячі гектарів

На Миколаївщині два господарства відмовилися від 82 тисяч гектарів мисливських угідь

Два господарства на Миколаївщині відмовилися від мисливських угідь. Фото: МикВісті

У Миколаївській області ТОВ «Мисливці Побужжя» та «Казанківське мисливсько-рибальське господарство» подали заяви про добровільну відмову від користування мисливськими угіддями площею понад 82 тисячі гектарів.

Про це стало відомо на засіданні комісії Миколаївської обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій, пишуть «МикВісті».

Головний спеціаліст відділу мисливського господарства Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Микола Мацуєв повідомив, що підставою для підготовки проєктів рішень стали заяви самих підприємств та подання Держлісагентства від 11 березня 2026 року.

Згідно з документами, ТОВ «Мисливці Побужжя» відмовляється від 29 470 гектарів у Вознесенському районі (території Олександрівської, Бузької та Прибужанівської громад). При цьому у товариства залишається в користуванні ще понад 10 тисяч гектарів.

У свою чергу, «Казанківське мисливсько-рибальське господарство» повністю припиняє право користування на площі 52 511 гектарів у колишньому Казанківському районі.

Під час обговорення депутати облради поцікавилися, чи не мають підприємства боргів перед обласним бюджетом або невиконаних зобов’язань щодо догляду за дикими тваринами.

— Які зобов’язання у цього товариства перед державою та обласною радою? Чи залишились несплати, борги? Хтось контролює цю історію? — спитали члени комісії.

Микола Мацуєв пояснив, що діяльність організацій була зосереджена виключно на веденні мисливського господарства — розведенні та охороні звірів, і наразі вони самостійно ініціювали повернення площ.

За результатами обговорення члени бюджетної комісії підтримали обидва проєкти рішень. Питання будуть винесені на розгляд 35-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради.

Нагадаємо, раніше ці угіддя були надані вказаним користувачам рішеннями облради ще у вересні 2012 року терміном на 15 років. Тепер ці рішення мають визнати такими, що втратили чинність.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині половина мисливських угідь досі залишається без офіційних користувачів. Нині в області лише 35 мисливських господарств мають власників.

