Дев’ять мисливських господарств на Миколаївщині відмовилися від своїх угідь
- Альона Коханчук
10:12, 24 вересня, 2025
На Миколаївщині власники дев’яти мисливських угідь відмовились від користування територіями, аби переоформити документи та привести їх у відповідність до нових адмінмеж.
Про це стало відомо під час засідання комісії Миколаївської обласної ради з питань аграрної політики, землекористування, розвитку села та продовольчої безпеки, пишуть «МикВісті»
Мисливські угіддя надавались ще у 2012 році. Як пояснили в управлінні лісового та мисливського господарства, раніше угіддя закріплювалися за сільрадами, але після створення громад і зміни територіального поділу межі потребують оновлення. Тепер користувачі тимчасово відмовляються від ділянок, щоб підготувати документи та знову отримати угіддя на сесіях облради.
Окремі господарства залишили частину земель, а інші відмовились від усіх площ.
Крім того, у 2025 році в Україні ухвалили нову стратегію розвитку мисливського господарства. Вона робить акцент не на звичному користуванні угіддями, а на вольєрному розведенні дичини — підхід, який давно діє в Європі.
Члени комісії ухвалили рішення та винесли на розгляд сесії питанню про відмову від територій таких угідь:
- Врадіївське мисливсько-рибальське господарство — загальною площею 43062,09
- Мисливські угіддя ТОВ «Широколанівське» — загальною площею 19014,14 гектара (відмова від 11929,24 гектара, залишаються у користуванні 7084,90 гектара)
- Мисливські угіддя Фермерського господарства «Прометей» — загальною площею 9970,1 гектара
- «Новобузьке мисливсько-рибальське господарство» — загальною площею 22916,8088 гектара
- Мисливське угіддя «Мисливець-2012» — загальною площею 4362,61 гектара
- «Єланецьке мисливсько-рибальське господарство Єланецької районної організації «Мисливець і риболов» — загальною площею 35952,65 гектара (відмова від 5599,69 гектара, залишаються у користуванні 30353 гектари)
- Новобузьке мисливсько-рибальське господарство —загальною площею 22916,8088 гектара
- «Новоодеська госпрозрахункова організація «Господарство мисливців та рибалок» Новоодеської районної громадської організації «Новоодеські мисливці» — загальною площею 7662,48 гектара
- Товариство з обмеженою відповідальністю мисливців та рибалок «Фазан» — загальною площею 18038,01 гектара
Нагадаємо, що у грудні минулого року депутати Миколаївської обласної ради припинила право на користування мисливськими угіддями площею 12 911,89 га, які перебували у віданні ДСГП «Ліси України» (філія «Баштанське лісове господарство»).
У липні 2025 року депутати Миколаївської обласної ради передали у користування понад 8 тисяч гектарів угідь товариству з обмеженою відповідальністю «Мисливці Володимирівки».
