Дев’ять мисливських господарств на Миколаївщині відмовилися від своїх угідь

На Миколаївщині власники дев’яти мисливських угідь відмовились від користування землями. Фото: Getty images

На Миколаївщині власники дев’яти мисливських угідь відмовились від користування територіями, аби переоформити документи та привести їх у відповідність до нових адмінмеж.

Про це стало відомо під час засідання комісії Миколаївської обласної ради з питань аграрної політики, землекористування, розвитку села та продовольчої безпеки, пишуть «МикВісті»

Мисливські угіддя надавались ще у 2012 році. Як пояснили в управлінні лісового та мисливського господарства, раніше угіддя закріплювалися за сільрадами, але після створення громад і зміни територіального поділу межі потребують оновлення. Тепер користувачі тимчасово відмовляються від ділянок, щоб підготувати документи та знову отримати угіддя на сесіях облради.

Окремі господарства залишили частину земель, а інші відмовились від усіх площ.

Крім того, у 2025 році в Україні ухвалили нову стратегію розвитку мисливського господарства. Вона робить акцент не на звичному користуванні угіддями, а на вольєрному розведенні дичини — підхід, який давно діє в Європі.

Члени комісії ухвалили рішення та винесли на розгляд сесії питанню про відмову від територій таких угідь:

Врадіївське мисливсько-рибальське господарство — загальною площею 43062,09

Мисливські угіддя ТОВ «Широколанівське» — загальною площею 19014,14 гектара (відмова від 11929,24 гектара, залишаються у користуванні 7084,90 гектара)

Мисливські угіддя Фермерського господарства «Прометей» — загальною площею 9970,1 гектара

«Новобузьке мисливсько-рибальське господарство» — загальною площею 22916,8088 гектара

Мисливське угіддя «Мисливець-2012» — загальною площею 4362,61 гектара

«Єланецьке мисливсько-рибальське господарство Єланецької районної організації «Мисливець і риболов» — загальною площею 35952,65 гектара (відмова від 5599,69 гектара, залишаються у користуванні 30353 гектари)

Новобузьке мисливсько-рибальське господарство —загальною площею 22916,8088 гектара

«Новоодеська госпрозрахункова організація «Господарство мисливців та рибалок» Новоодеської районної громадської організації «Новоодеські мисливці» — загальною площею 7662,48 гектара

Товариство з обмеженою відповідальністю мисливців та рибалок «Фазан» — загальною площею 18038,01 гектара

Нагадаємо, що у грудні минулого року депутати Миколаївської обласної ради припинила право на користування мисливськими угіддями площею 12 911,89 га, які перебували у віданні ДСГП «Ліси України» (філія «Баштанське лісове господарство»).

У липні 2025 року депутати Миколаївської обласної ради передали у користування понад 8 тисяч гектарів угідь товариству з обмеженою відповідальністю «Мисливці Володимирівки».